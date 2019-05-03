Xi: Yeşil kalkınma düşüncesi geleceği tayin eden bir eğilimdir

Cumhurbaşkanı Xi Jinping, törende yaptığı konuşmada, doğayla uyum sağlama ve ekolojiyi koruma ilkeleri temelinde yeşil kalkınma düşüncesinin geleceği tayin eden bir eğilim olduğunu vurguladı. Xi, Çin'in diğer ülkelerle birlikte güzel bir dünya inşa ederek insanlığın kader ortaklığını kurmaya hazır olduğunu söyledi. Xi, bu konuda şu ifadeleri kullandı:

"Teması 'Yeşil Yaşa, Daha İyi Yaşa' olarak belirlenen fuar, insanların doğaya saygı göstererek doğayla kaynaşması ve güzel bir yaşamın peşinde koşması çağrısını ortaya koydu. Fuarın düzenlendiği alan, doğanın güzel manzaralarıyla birleşmektedir. Fuar alanının yansıttığı yeşil kalkınma düşüncesinin dünyaya yayılmasını arzu ediyorum."

Ekolojik medeniyet inşasının Çin'in ulusal kalkınma planına dâhil edildiğini ve güzel bir Çin'in inşa edilmesinin, Çin halkının arzusu olduğunu kaydeden Xi, diğer ülkelerle birlikte güzel bir dünya yaratarak insanlığın kader ortaklığını kurmaya hazır olduğunu vurguladı.

Xi, gelecek nesillerin hem maddi zenginliklerin tadını çıkarabilmesi hem de yıldızları, yeşil dağları görebilmesi ve çiçeklerin kokusunu alabilmesi için insanlar ve doğanın uyum içinde bir arada bulunması ve küresel ekolojik dengenin korunması çağrısında bulundu.

Xi, ayrıca yeşil kalkınma ve refahı takip etmemiz, yeşil ve düşük karbonlu yaşam tarzı ve çevre koruma anlayışını benimseme çağrısında bulunmamız, tüm toplumun çevre ıslah sistemine ortaklaşa katılmasını sağlamamız, doğaya saygı gösteren ve doğayı koruyan yeşil değer düşüncesini yaratmamız gerektiğini de vurguladı.

İkinci Kuşak ve Yol Uluslararası İşbirliği Forumu, önceki gün Beijing'de sona erdi. Foruma katılan tarafların 280'den fazla konuda kazanım elde etmesi, uluslararası toplumun dikkatini çekti. Kuşak ve Yol'a değinen Xi Jinping şöyle konuştu:

"Kuşak ve Yol'un ortak inşası, hem dışa açık bir gelişme yolu, hem de yeşil kalkınma yoludur. Bu, tarafların vardıkları önemli bir fikir birliğidir. Çin, diğer ülkelerle birlikte güzel bir dünya inşa ederek insanlığın kader ortaklığını yaratmaya hazırdır. Ekolojik medeniyet inşası, hem bulunduğumuz çağa hem de gelecek nesillerimize yarar sağlayacaktır."

Çek Cumhuriyeti, Cibuti ve Kırgızistan gibi ülkelerin liderleri, uluslararası örgütlerden yetkililer, işadamları ve bahçecilik uzmanlarından oluşan 900 kişi fuarın açılışa katıldı. Uluslararası Sergiler Bürosu (BİE) Genel Sekreteri V·G·Loscertales ve Uluslararası Bahçe Bitkileri Üreticileri Birliği (AIPH) Başkanı Bernard Oosterom, açılış töreninde ayrı ayrı konuşmalar yaptılar.

Çin hükümetine tarihten beri en büyük boyutlu bahçecilik fuarını organize ettiği için teşekkür eden yabancı temsilciler, Çin'in yeşil kalkınmanın örneği olduğu övgüsünde bulunarak Çin hükümetinin ekolojik medeniyet ve güzel Çin inşasına verdiği önemi takdirle değerlendirdiler.

Yabancı temsilciler, yaptıkları konuşmalarda, Beijing Uluslararası Bahçecilik Fuarı'nın sürdürülebilir kalkınma düşüncesini desteklediğine vurgu yaparak, Çin'in gelecek nesillere zengin bir yeşillik mirası bırakacağına dair inançlarını dile getirdiler.