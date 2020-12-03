Xiaomi denildiğinde akla gelen ilk şeyin ucuz telefonlar olduğunu söylemeliyiz. Dürüst olmak gerekirse şu anda Türkiye pazarında en ucuz telefonu Xiaomi satıyor. Elbette burada malzeme kalitesinin ne denli iyi olduğu, MIUI ara yüzünün kullanışlı olup olmadığı ve üreticinin satış sonrasındaki desteğinin ne derece kaliteli olduğu tartışmaya açık konular.

Xiaomi daha ucuzunu yapana kadar en ucuzu bu Mi 10T Pro 5G inceleme

Fakat söz konusu fiyat olduğunda Xiaomi'yi farklı bir kefeye koyabiliriz. Bu duruma en net örneklerden birisi de 5800 TL gibi hayli uygun bir etiketle satışa çıkan Mi 10T Pro 5G modeli.

Malum hali hazırda Türkiye'de 5G desteği sunan çok fazla model bulunmuyor. Bulunanların fiyatları da zaten belli bir seviyenin üzerinde.

Xiaomi'nin yeni satışa sunduğu Mi 10T Pro 5G modeli ise hem üst segmente hitap ediyor, hem de kullanıcılarına 5G desteği sunuyor.

Evet haberimizde de bahsettiğimiz üzere bu fiyat seviyelerine alabileceğimiz en iyi modellerden birisi de Mi 10T Pro 5G.

Çünkü artık orta segmente hitap eden modeller bile 6000 TL gibi fiyatlardan satışa sunulmaya başlandı. Dolayısıyla fiyatların bu denli yükseldiği bir pazarda Xiaomi'nin üst seviyeye hitap eden bir cihaz için 5800 TL'lik etiket belirlemesi isabetli bir karar olmuş.