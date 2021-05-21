Xiaomi, Erişilebilirliği İnovasyonla Geliştiriyor

Xiaomi, Küresel Erişilebilirlik Farkındalık Günü'nde (20 Mayıs), Xiaomi Bilim ve Teknoloji Parkında engelli Mi Fanlarını ve "Speech Recognition Assistants for Mi AI Speakers" departmanı çalışanlarını ağırladı. Xiaomi'nin merkezini ziyaret eden fanlar, Mi Home ve Ar-Ge laboratuvarlarını gezmenin yanı sıra "Birlikte Oluşturma" ve Güzelliğe Dokun" Erişilebilirlik Paylaşımı oturumlarına da katılma fırsatı buldular.

Ziyaret sırasında MIUI, Yapay Zeka, Hizmetler, IoT ve diğer departmanlardaki çalışanlar da engelli Mi Fanlarına eşlik ettiler ve onlarla görüşerek ihtiyaçlarını ve önerilerini ilk elden anlama şansı buldular. Canlı gerçekleştirilen bir tartışma toplantısının ardından erişilebilirliği artıracak çeşitli yaklaşımları paylaştılar.



Görme engelli Mi Fanlarından Cao Yu, Xiaomi akıllı telefonlarda bulunan TalkBack özelliğinin hayatına büyük gelişmeler kattığını söyledi. Cao sözlerine şöyle devam etti: "WeChat, yemek siparişi ve harita uygulamalarını artık sorunsuzca kullanabiliyorum. Xiaomi telefonumu bu erişilebilirlik özellikleri olmadan düşünemiyorum bile” dedi. Cao Yu, ayrıca Xiaomi akıllı telefonlarda bulunan erişilebilirlik özelliklerinin gelecekte daha sistematik ve operasyonel detaylar açısından daha entegre bir hale geleceğini umduğunu ifade etti.

Erişilebilirlik, Xiaomi'nin kurulduğu ilk günden bu yana odaklandığı en temel alanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Çin'de bilgi erişilebilirliği alanında lider olan Xiaomi, 2013 yılından bu yana erişilebilirlik grubu tarafından belirlenen stratejilere, Mi Fanlarından gelen geri bildirimlere ve çeşitli departmanlardan gelen yorumlara dayalı olarak birçok erişilebilirlik özelliği geliştirdi. Örneğin, "Xiaomi Wensheng" adı verilen bir özellik (Çince'de "Xiaomi sesinizi duyuyor" anlamına geliyor), sesi gerçek zamanlı olarak metne dönüştürerek kullanıcılara yardımcı yardımcı oluyor. Xiaomi ayrıca fiziksel engelli kullanıcılara yönelik olarak Mi AI Speakers veya Mi Home Uygulaması üzerinden akıllı cihazları uzaktan kontrol etmelerini sağlayan ses kontrolü ve el hareketi özellikleri geliştirdi. Ayrıca bu yıl iF Tasarım Ödülü'ne layık görülen "Haptic" (dokunsal) özelliği, görme engelli kullanıcıların titreşimle farklı bilgileri tanımlayabilmelerine olanak tanıyor.

Xiaomi'nin erişilebilirlik özellikleri ekibinde çalışan Liu Qing, "Kullanıcılarla arkadaş oluyoruz ve engelli kullanıcıların yorumlarını zamanında değerlendirebilmek için bir geri bildirim grubu oluşturduk. Bu grup aracılığıyla, aynı zamanda kullanıcılar için güncellenmiş erişilebilirlik özellikleri sunuyoruz. Xiaomi, ürünlerin ihtiyaçlarını gerçekten karşıladığından emin olmak için engelli kullanıcılarla birlikte çalışıyor. Xiaomi Wensheng ve Haptic gibi birçok erişilebilirlik özelliği de kullanıcılarla sürekli iletişim halinde geliştirildi. Xiaomi ayrıca gelecekte erişilebilirlik özelliklerini sistematik olarak geliştirmeye devam edecek” dedi. Xiaomi, yurtdışı pazarlarda da erişilebilirlik üzerinde çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Şirket, Google'ın akıllı telefonlardaki erişilebilirlik hizmetlerini tam olarak desteklemek için Google ile iş birliğine gitti. Şu anda yurtdışı pazarlarda tüm erişilebilirlik özellikleri mevcut olmasa da Xiaomi gelecekte bu özelliklerin hepsini dünyanın her yanındaki kullanıcılara sunmaya kararlı.

"Güzelliğe Dokun" Erişilebilirlik Paylaşımı Oturumunda, görme engelli grup temsilcileri Cai Cong ve Fu Gaoshan sırasıyla VoiceOver özelliğini göstererek engelli kişilerin istihdam durumunu paylaştılar. Fu Gaoshan, ayrıca Xiaomi'nin Qualcomm ile işbirliği yaparak istihdam fırsatları yarattığı Yapay Zeka Destekli Hoparlör Ses Etiketleme Projesi hakkında bilgiler verdi. İşyerinde kişiye özel erişilebilirlik yazılım çözümleri de sağlanıyor. Yapay Zeka Destekli Hoparlör Ses Etiketleme Projesini geliştirmek için bugüne kadar 42 engelli personel üç yıl boyunca çalıştı.



Projede çalışan görme engelli ekip üyesi Chen Xiaowen, engelli insanların artık klişeleri kırdığını ve engelliler için istihdamın önemini dile getirdi. "Görme engelim nedeniyle daha önce yaptığım iş başvurularında reddedildim. Aslında, iyi bir erişilebilirliğe sahip olduğumuz sürece çok iyi iş çıkarabiliyoruz. Şu anki pozisyonumda, yapay zekaya kullanıcıların talimatlarını anlamasını "öğretmek" için kullanıcıların seslerini etiketlemekten sorumluyum. Bana büyük bir değer ve aidiyet duygusu veren bu fırsat, benim daha iyi bir yaşam sürdürmemi sağladı” dedi.



Teknoloji Eşitliği, Xiaomi'nin 11 yıl önce kurulduğu ilk günden bu yana en önemli önceliklerinden biri oldu. Şirket, sekiz yılı aşkın süredir erişilebilirlik özellikleri üzerinde çalışıyor



Son yıllarda dünya genelinde tüm pazarlarda çok büyük ilgi gören Xiaomi, başta MIUI'de olmak üzere erişilebilirlik özelliklerini küresel anlamda iyileştirmeye çalışıyor. MIUI, Google'ın erişilebilirlik özellikleriyle ve sistem güncellemeleriyle her zaman önerilen zamanlar dahilinde sistematik olarak uyumlu olmuştur. Örneğin, tüm Xiaomi sistem uygulamaları Google TalkBack ile uyumludur. Xiaomi, MIUI'nin geliştirme sürecinde, TalkBack'in doğru bir şekilde okuyabilmesi için her bir uygulamaya açıklama etiketi ekliyor. Yurtdışındaki kullanıcılar, geri bildirimleri kullanarak bu etiketlerle ilgili öneride bulunabiliyor ve sorularını Xiaomi'ye yöneltebiliyor. Xiaomi, bu geri bildirimler doğrultusunda bu etiketleri yerelleştirme yoluyla değiştiriyor. Xiaomi, erişilebilirlikle ilgili tüm önerileri memnuniyetle karşılıyor. Xiaomi, Google ile yaptığı iş birliğiyle erişilebilirlik özelliklerini sürekli olarak geliştiriyor.

Xiaomi Corporation Hakkında

Xiaomi Corporation, Nisan 2010'da kuruldu ve 9 Temmuz 2018'de Hong Kong Borsası’nın Ana Piyasası'nda yer aldı (1810.HK). Xiaomi, temelinde bir IoT (Nesnelerin İnterneti) platformuna bağlı akıllı telefonlar ve akıllı donanımlara sahip bir internet şirketidir. İnovasyona ve kaliteye eşit derecede önem veren şirket, kullanıcılara en iyi kaliteyi sunan ürünler sunmak ve en iyi operasyonel verimliliği elde etmek için uğraş vermektedir. En son yenilikçi teknolojilerde herkesin daha iyi bir yaşam sürmesi için adil fiyatlara sahip mükemmel ürünler geliştirmektedir. Şu anda dünyanın en büyük üçüncü telefon markası olan Xiaomi, akıllı telefonlar ve dizüstü bilgisayarlar hariç 324,8 milyondan fazla cihazı birbirine bağlayan platformuyla dünyanın önde gelen tüketici IoT (AI+IoT) platformunun sahibidir. Xiaomi ürünleri şu anda dünya genelinde 100'ün üzerinde ülkede ve bölgede satılıyor. Şirket, 2020 yılının Ağustos ayında geçtiğimiz yıla kıyasla 46 sıra yükselerek Fortune Global 500 listesine 422'nci sıradan ikinci kez girdi. Xiaomi, aynı zamanda İnternet şirketleri arasında 7'inci sırada yer aldı. Xiaomi, Hang Seng Index, Hang Seng China Enterprises Index ve Hang Seng TECH Index ve Hang Seng China 50 Index’te yer almaktadır.

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