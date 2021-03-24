Xiaomi, geçtiğimiz yıl kaç adet telefon sattığını ve kârını açıkladı

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, 2020 yılında ne kadar akıllı telefon sattığını ve ne kadar kazandığını açıkladı.

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, 2020 yılında ne kadar akıllı telefon sattığını ve ne kadar kazandığını açıkladı.

Resmi Twitter hesabından yeni bir paylaşımda bulunan Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, “Zor bir yılda bile tüm iş segmentlerinde muhteşem sonuçlar elde etmeyi başardık” ifadelerini kullandı. “Bu başarı, Mi hayranlarının ve ortaklarımızın inanılmaz desteği olmadan sağlanamazdı” dedi.

Paylaşılan bilgilere göre Xiaomi, 2020 yılında toplamda 37,7 milyar dolar gelir elde etmeyi başardı ki bu, şirketin bir önceki yıla göre gelirini yüzde 19,4 artırdığı anlamına geliyor. Ayrıca şirketin net karı da 1,9 milyar dolar oldu ve yine bir önceki yıla göre yüzde 12,8 büyüme gösterdi.

Xiaomi, 2020’de akıllı telefon satışlarını artırma konusunda endüstri lideri olduğunu ifade ediyor. Bir önceki yıla göre satışlarını yüzde 17,5 artırmayı başaran şirket, 2020 yılı boyunca 146,4 milyon akıllı telefon satmış durumda. Xiaomi’nin 2020 yılında akıllı telefon satışından elde ettiği toplam gelir 23,3 milyar doları bulmuş durumda ki bu, gelirin bir önceki yıla göre yüzde 24,6 arttığı anlamına geliyor.

Xiaomi, tüm akıllı satışlarının yanı sıra “premium” segment akıllı telefon satışlarından da bahsetti. Buna göre Xiaomi, 2020 yılında 300 euro ve üzeri fiyat etiketine sahip 10 milyon akıllı telefon satmayı başardı. Bu sayı, Samsung ya da Apple gibi devlerle karşılaştırıldığında düşük kalsa da fiyat/performans modelleriyle ünlü bir şirket için hiç de küçümsenecek bir miktar değil.