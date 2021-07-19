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Xiaomi Telefon Üretiminde Apple'ı Geride Bırakarak 2. Sıraya Yükseldi

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Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi akıllı telefon teslimatlarının yüzde 17'sini gerçekleştirdi. Böylece Xiaomi ilk defa Apple'ı geçerek dünyada en fazla akıllı telefon üreten 2. şirket oldu.
Xiaomi Telefon Üretiminde Apple'ı Geride Bırakarak 2. Sıraya Yükseldi

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi akıllı telefon teslimatlarının yüzde 17'sini gerçekleştirdi. Böylece Xiaomi ilk defa Apple'ı geçerek dünyada en fazla akıllı telefon üreten 2. şirket oldu.

Akıllı telefonlarla ilgili son rapora göre, Çinli Xiaomi en büyük ikinci akıllı telefon teslimatçısı oldu ve Apple'ı geçti.

Analiz şirketi Canalys'in raporuna göre, Xiaomi küresel çapta akıllı telefon teslimatlarında yüzde 3'lük bir sıçrama ile yüzde 17'ye ulaşarak ilk kez ikinci sıranın sahibi oldu.

Küresel çapta akıllı telefon teslimatları yüzde 12 artarken Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un payı yüzde 19 oldu. Böylece Samsung'un liderliği devam etti ve Apple ise yüzde 14 ile üçüncü sırada yer aldı.

Çinli akıllı cihazlar Xiaomi'nin telefonları, Samsung ve Apple'a göre yüzde 40 ile 75 arasında değişen oranlarda daha ucuz.

Xiaomi yüksek bütçeli ürünlerine de daha fazla önem verince sıçrama da kaçınılmaz oldu. Xiaomi'nin teslimatları Latin Amerika'da yüzde 300, Afrika'da yüzde 150 ve Batı Avrupa'da yüzde 50 artış gösterdi.

XİAOMİ TÜRKİYE'DE ÜRETİME BAŞLADI 

Xiaomi, Çin dışındaki üçüncü fabrikasını Hindistan ve Endonezya sonrasında Türkiye'de kurdu. İstanbul'un Avcılar ilçesinde kurulan fabrikanın yılda 5 milyon adet akıllı telefon üretim kapasitesine sahip olacağı bildirildi. Fabrika Salcomp ve Xiaomi ortaklığıyla kuruldu.

Toplamda 30 milyon dolarlık yatırımla 14 bin metrekare araziye kurulan fabrika, 29 Mart 2021'de yapılan törenle resmen açılmış oldu.

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