Xiaomi’den bir modele daha Android 12 müjdesi!

Güncelleme konusunda en aktif şirketlerden birisi de Xiaomi. Google‘ın mayıs ayında düzenlediği I/O 2022 konferansında android 13’ü tanıtmasının ardından harekete geçen şirket, yeni sürümü temel alan MIUI arayüzü üzerindeki çalışmalarına başladı. Tabii diğer taraftan mevcut sürümlerin dağıtımına devam ediyor. Son olarak bir model daha Android 12 alıyor.
Redmi Note 11S, Android 12 güncellemesi alıyor
Xiaomi, bu yılın başında tanıttığı Redmi Note 11S için Android 12 yayınlamaya hazırlanıyor. Bilindiği üzere ülkemizde de satılan akıllı telefon kutudan Android 11 tabanlı MIUI 13 arayüzüyle çıktı. Ancak çok yakında bu durum değişecek ve cihaz mevcut en yeni sürümü alacak. -Android 13’ün kararlı yapısı henüz çıkmadı-
Redmi Note 11S için Android 12 güncellemesi V13.0.5.0.SKEMIXM yapı numarasıyla gelecek ve ağustosun ortalarına doğru yayınlanacak. Ayrıca ilk etapta Mi Pilot kullanıcıları için yayınlanacak. Herhangi bir sorun çıkmaması durumunda kısa bir süre sonra genel kullanıma açılacak.
|İşlemci
|MediaTek Helio G96
|Ekran
|6,43 inç Full HD+ ekran, 90Hz yenileme hızı, 2400 x 1080 piksel çözünürlük, 1500:1 kontrast oranı, 180Hz dokunmatik örnekleme hızı
|Arka kamera
|108 Megapiksel f/1.8 + 8 Megapiksel ultra geniş açılı kamera f/2.2 + 2 Megapiksel makro kamera + 2 Megapiksel bokeh sensör
|Depolama
|128 GB
|RAM
|6 GB, 8 GB
|Ön kamera
|13 Megapiksel f/2.0
|Batarya
|5.000 mAh, 33W hızlı şarj
|İşletim sistemi
|Android 12, MIUI 13
|Diğer
|Ortam ışığı sensörü, mesafe sensörü, elektronik pusula, kızılötesi
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