  • BIST 2.438,89
  • Altın 968.695
  • Dolar 17.5005
  • Euro 17.7824
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 36 °C
  • Girne 34 °C
  • Güzelyurt 33 °C
  • İskele 36 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKABA.4 ve BA.5 varyantları dünyayı sarıyor! 'Sonbaharda yeni aşılar gelecek' | 9 SORU 9 YANIT

Xiaomi’den bir modele daha Android 12 müjdesi!

»
Xiaomi, bu yılın başında tanıttığı Redmi Note 11S için Android 12 güncellemesi yayınlamaya hazırlanıyor. İşte ayrıntılar.
Xiaomi’den bir modele daha Android 12 müjdesi!

Güncelleme konusunda en aktif şirketlerden birisi de Xiaomi. Google‘ın mayıs ayında düzenlediği I/O 2022 konferansında android 13’ü tanıtmasının ardından harekete geçen şirket, yeni sürümü temel alan MIUI arayüzü üzerindeki çalışmalarına başladı. Tabii diğer taraftan mevcut sürümlerin dağıtımına devam ediyor.  Son olarak bir model daha Android 12 alıyor.

Redmi Note 11S, Android 12 güncellemesi alıyor

Xiaomi, bu yılın başında tanıttığı Redmi Note 11S için Android 12 yayınlamaya hazırlanıyor. Bilindiği üzere ülkemizde de satılan akıllı telefon kutudan Android 11 tabanlı MIUI 13 arayüzüyle çıktı. Ancak çok yakında bu durum değişecek ve cihaz mevcut en yeni sürümü alacak. -Android 13’ün kararlı yapısı henüz çıkmadı-

redmi note 11s android 12

Redmi Note 11S için Android 12 güncellemesi V13.0.5.0.SKEMIXM yapı numarasıyla gelecek ve ağustosun ortalarına doğru yayınlanacak. Ayrıca ilk etapta Mi Pilot kullanıcıları için yayınlanacak. Herhangi bir sorun çıkmaması durumunda kısa bir süre sonra genel kullanıma açılacak.

İşlemciMediaTek Helio G96
Ekran6,43 inç Full HD+ ekran, 90Hz yenileme hızı, 2400 x 1080 piksel çözünürlük, 1500:1 kontrast oranı, 180Hz dokunmatik örnekleme hızı
Arka kamera108 Megapiksel f/1.8 + 8 Megapiksel ultra geniş açılı kamera f/2.2 + 2 Megapiksel makro kamera + 2 Megapiksel bokeh sensör
Depolama128 GB
RAM6 GB, 8 GB
Ön kamera13 Megapiksel f/2.0
Batarya5.000 mAh, 33W hızlı şarj
İşletim sistemiAndroid 12, MIUI 13
DiğerOrtam ışığı sensörü, mesafe sensörü, elektronik pusula, kızılötesi 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yeni özelliğini test ediyor!16 Temmuz 2022 Cumartesi 11:00
  • Yeni emojiler geliyor! Herkesin yanlış kullandığı emojiye elveda14 Temmuz 2022 Perşembe 12:38
  • ASELSAN’dan yeni böcek İHA!14 Temmuz 2022 Perşembe 11:34
  • Netflix, daha ucuz plan için ortağını seçti!14 Temmuz 2022 Perşembe 10:32
  • Elinize yerleştirilecek küçük bir çip banka kartı yerine geçecek13 Temmuz 2022 Çarşamba 22:55
  • Enişteler üzgün! Fiat Doblo 2022 fiyat listesi13 Temmuz 2022 Çarşamba 13:19
  • Twitter, Elon Musk'a dava açtı: '44 milyar dolarlık anlaşmadan çekildi, sözünü tutsun'13 Temmuz 2022 Çarşamba 10:58
  • Rutubeti yok eden ev yapımı sprey13 Temmuz 2022 Çarşamba 10:31
  • James Webb teleskobu evrenin en derin ve net fotoğrafını çekti12 Temmuz 2022 Salı 12:08
  • Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan uzay çöplerine karşı yeni plan11 Temmuz 2022 Pazartesi 22:48
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti