Xiaomi’den bir modele daha Android 12 müjdesi!

Güncelleme konusunda en aktif şirketlerden birisi de Xiaomi. Google‘ın mayıs ayında düzenlediği I/O 2022 konferansında android 13’ü tanıtmasının ardından harekete geçen şirket, yeni sürümü temel alan MIUI arayüzü üzerindeki çalışmalarına başladı. Tabii diğer taraftan mevcut sürümlerin dağıtımına devam ediyor. Son olarak bir model daha Android 12 alıyor.

Redmi Note 11S, Android 12 güncellemesi alıyor

Xiaomi, bu yılın başında tanıttığı Redmi Note 11S için Android 12 yayınlamaya hazırlanıyor. Bilindiği üzere ülkemizde de satılan akıllı telefon kutudan Android 11 tabanlı MIUI 13 arayüzüyle çıktı. Ancak çok yakında bu durum değişecek ve cihaz mevcut en yeni sürümü alacak. -Android 13’ün kararlı yapısı henüz çıkmadı-

Redmi Note 11S için Android 12 güncellemesi V13.0.5.0.SKEMIXM yapı numarasıyla gelecek ve ağustosun ortalarına doğru yayınlanacak. Ayrıca ilk etapta Mi Pilot kullanıcıları için yayınlanacak. Herhangi bir sorun çıkmaması durumunda kısa bir süre sonra genel kullanıma açılacak.