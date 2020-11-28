Xiaomi'nin CEO'su şirketinin adının anlamını ilk kez açıkladı

Çin merkezli teknoloji şirketi Xiaomi'nin CEO'su Lei Jun, şirketin adının nasıl verildiği ve anlamı hakkında ilk kez konuşurken, kelimenin Çince'de pirinç anlamına gelen Mi kelimesi üzerinden türetildiğini söyledi.

Xiaomi CEO Lei Jun, "Xiaomi" isminin nereden geldiğini açıkladı.

NTV'nin Gizchina'dan aktardığı habere göre, şirket için isim araştırılması yapılırken Türkçe karşılığı "Kızılyıldız", "Kırmızı Biber" ve "Siyah Pirinç" olan isimler üzerinde duruldu. Ancak bu isimler yönetim kurulu tarafından kabul görmedi.

Daha sonra Çincede pirinç anlamına gelen Mi kelimesi üzerinde duruldu.

Şirketin yatırımcılarından Liu Qin ise bu kelime üzerinden Xiaomi'yi türetti ve markanın ismi ortaya çıktı.