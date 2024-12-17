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X’in trafiği düşüyor, Bluesky yükseliyor

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Son birkaç aydır X, kullanıcıların Bluesky ve Threads gibi rakiplerini tercih etmesiyle ciddi bir düşüş yaşıyor.
X’in trafiği düşüyor, Bluesky yükseliyor

Trafik tahmin hizmeti Similarweb‘e göre Elon Musk’ın sahibi olduğu ve artık X olarak bilinen sosyal ağa yapılan ziyaretler son üç ayda ciddi oranda azaldı.

Verilere göre X’in küresel trafiği eylülde yaklaşık 706 milyon ziyaretten kasımda sadece 586,6 milyona geriledi. Kısaca X, sadece geçtiğimiz ay yüzde 10,5’lik bir düşüş yaşadı.

Donald Trump’ın Kamala Harris’e karşı kazandığı zaferin ardından X kısa süreli bir çıkış yaşadı. Kasımdaysa site, Musk’ın yapay zeka girişimi xAI’nin kullanıcı verileri üzerinde eğitim yapmasına izin vermek için hizmet şartlarını güncelledi. Bu gelişmenin ardından kullanıcılar büyük kitleler halinde platformdan çıkmaya başladı.

Doğal olarak bu değişiklik birçok kullanıcının Bluesky ve Threads’i tercih etmesine neden oldu. Bluesky, X’den gelenlere verilerinin güvende olduğuna dair güvence verdi.

Şirket, 15 Kasım’da kendi sosyal ağındaki bir paylaşımında, şunları söyledi:

‘Birçok sanatçı ve yaratıcı Bluesky’de kendilerine yer edindi ve diğer platformların kullanıcı verileri üzerinde AI eğitimi vermesi konusunda endişelerini görüyoruz. Üretici AI’yı eğitmek için içeriklerinizden hiçbirini kullanmıyoruz ve bunu yapma niyetimiz de yok.’

Similarweb verileri de Twitter’ın trafiğinin düştüğünü, Bluesky’ın trafiğinin arttığını ve kullanıcıların çoğunun Bluesky’a göç ettiğini gösteriyor.

Eylülde platforma yalnızca 68 milyon ziyaretçi geldi, kasımda bu sayı 132 milyona çıktı. Böylece kasımda bir önceki aya kıyasla kullanıcı sayısı yüzde 75’ten fazla arttı.

Öte yandan Bluesky’a yapılan ortalama bir ziyaret Twitter’a yapılan ortalama ziyaretten iki kat daha uzun sürüyor.

Bluesky, Twitter’dan daha küçük olsa da hızla büyüyor. Bu durum Elon Musk’ı kaygılandırabilir.

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