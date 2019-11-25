Milli Eğitim ve Kültür bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi’nin düzenlediği XXIX. Devlet Fotoğraf Yarışması’nda Başarı Ödülleri Engin Arca, Yıltan Taşçı ve Atilla Karaderi’nin oldu.

Ulusal ve uluslararası birçok yarışmada jüri üyelikleri bulunan Türkiye’nin önde gelen fotoğraf sanatçıları Orhan Cem Çetin, Nezaket Tekin ve Tahir Ün’den oluşan seçici kurul değerlendirmelerini tamamladı. Seçici kurulun değerlendirmeleri sonucunda, 3 kategoride gerçekleştirilen XXIX. Devlet Fotoğraf Yarışması’nın Serbest (Siyah/Beyaz) kategorisindeki Başarı Ödülü ve Mansiyon Engin Arca’nın oldu. Arca, “Kahvehane” isimli fotoğrafıyla başarı ödülünü, “Contact” isimli fotoğrafıyla da mansiyonun sahibi oldu.

Serbest (Renkli) kategorisindeki Başarı Ödülüne “The Mothers And The Babies” isimli fotoğrafıyla Yıltan Taşçı ve Mansiyona da “Lida” isimli fotoğrafıyla Buket Özatay layık görüldü.