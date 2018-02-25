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XXVII. Devlet Fotoğraf Yarışması Sergisi Salı günü açılıyor

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XXVII. Devlet Fotoğraf Yarışması Sergisi Salı günü açılıyor
Kültür Dairesi’nin düzenlediği XXVII. Devlet Fotoğraf Yarışması Sergisi’nin açılış ve ödül töreni, Salı saat 18.30’da Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Sergi, 3 Mart Cumartesi gününe kadar mesai saatleri içinde izlenebilecek.

Kültür Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, serginin açılışını Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit yapacak. Açılışta, fotoğraf sanatçıları Dr. Ömer Gemici,  Mine Evren Ertuğrul ve Seyit Konyalı’dan oluşan seçici kurulun yaptığı değerlendirmeler sonucunda, XXVII. Devlet Fotoğraf Yarışması’nda ödül almaya hak kazanan fotoğrafçıların ödülleri de verilecek.

3 kategoride gerçekleştirilen ve sonuçları 4 Aralık 2017 tarihinde açıklanan XXVII. Devlet Fotoğraf Yarışması’nın Başarı Ödülleri, Serbest (Siyah/Beyaz) kategorisinde Emel Sefer’in, Serbest (Renkli) kategorisi ile Yaşam Boyu Eğitim kategorisinde ise Buket Özatay’ın olmuştu. Yarışmanın her bir kategorisinde verilen mansiyonları ise Serbest (Siyah/Beyaz) kategorisinde Nilgün Ortaş, Serbest (Renkli) kategorisinde Emel Sefer ve Yaşam Boyu Eğitim kategorisinde de Gökhan Gökberk almaya hak kazanmıştı.

XXVII. Devlet Fotoğraf Yarışması’nın Jüri Özel Ödülü Haktan Okumuşoğlu’nun, Kültür Dairesi Özel Ödülü Kenan Hürdeniz’in, Rauf Raif Denktaş Özel Ödülü de Yıltan Taşçı’nın olmuştu. 

Seçici kurulun 49 katılımcının 568 fotoğrafı arasından yaptığı seçmeler neticesinde; toplam 24 katılımcının 58 eseri sergilenmeye değer bulunurken, En Fazla Eseri Sergilenmeye Değer Bulunan Katılımcı Ödülü’nü almaya da toplam 6 eseri sergileme alan Haktan Okumuşoğlu layık bulunmuştu. Ödüllü fotoğraflar ile birlikte Serbest (Siyah/Beyaz) kategorisinde 20, Serbest (Renkli) kategorisinde 20, Yaşam Boyu Eğitim kategorisinde ise 18 fotoğrafın yer alacağı sergi 3 Mart 2018 Cumartesi gününe kadar mesai saatleri içinde izlenebilecek.

ÖDÜLLER

XXVII. Devlet Fotoğraf Yarışması Sergisi’nin açılışında verilecek tüm ödüllerin yanı sıra Başarı Ödülü almaya hak kazanan fotoğrafçılar bin 750TL ve her kategoriden mansiyon almaya hak kazanan fotoğrafçılar da 750TL tutarında para ödülü ile de ödüllendirilecekler. Jüri Özel Ödülü’nü almaya hak kazanan fotoğrafçıya da ayrıca bin TL para ödülü verilecek.

Kültür Dairesi Özel Ödülü, Rauf Raif Denktaş Özel Ödülü ve En Fazla Eseri Sergilenmeye Değer Bulunan Katılımcı’ya plaket verilecek olup, fotoğrafı sergilenmeye değer bulunan tüm katılımcılara katılım belgesi verilecek.

XXVII. Devlet Fotoğraf Yarışması Sergisi’nde eserleri sergilenecek olan fotoğrafçılar ve eserleri ise şöyle sıralandı:

Serbest (Siyah/Beyaz) Kategorisi

1. Serbest (Siyah/Beyaz) Kategorisi Başarı Ödülü, Emel Sefer, Nafisa, 40x60cm
2. Serbest (Siyah/Beyaz) Kategorisi Mansiyon, Nilgün Ortaş, The Help, 40x60cm
3. Buket Özatay, Dinlenme Zamanı, 40x48cm
4. Ebru Derviş, Fishermen, 40x57cm
5. Ebru Derviş, Happy Kids, 40x60cm
6. Ebru Derviş, The Traveller, 40x60cm
7. Emel Sefer, Döndüm Döndüm, 40x60cm
8. Engin Arca, Birlikte, 40x60cm
9. Engin Arca, Özgürlük, 40x60cm
10. Erhan Özben, Red Light, 40x60cm
11. Haktan Okumuşoğlu, Milky Sand, 60x40cm
12. Haktan Okumuşoğlu, Noble, 40x60cm
13. Haktan Okumuşoğlu, Stradun Walkers, 60x40cm
14. Hüseyin Çekirdek, Kader Kurbanı, 40x60cm
15. Kornelia Poggel Soysal, Melancholy, 40x60 cm
16. Mehmet Gökyiğit, Black Widow, 40x56cm
17. Musa Alper Eroğlu, Grooming 60x40cm
18. Nilgün Ortaş, Çığlık, 40x60cm
19. Saydam Soy, Bagnoregio, 40x59,93cm
20. Yıltan Taşçı, Sandalyeci,  40x53cm
Serbest (Renkli) Kategorisi
1. Serbest (Renkli) Kategorisi Başarı Ödülü, Buket Özatay, Kırmızı Şehir, 40x60cm
2. Serbest (Renkli) Kategorisi Mansiyon, Emel Sefer, Sema ve Ney, 40x60cm
3. Dolgun Dalgıçoğlu, Balık Peşinde, 40x30cm
4. Dolgun Dalgıçoğlu, Batamamış, 45x30cm
5. Emel Sefer, Benin'de Yaşam, 40x60cm
6. Emre Alev Gürsev, Sultan, 40x60cm
7. Engin Arca, Aşk, 40x57cm
8. Jüri Özel Ödülü, Haktan Okumuşoğlu, They Shine For You, 40x60cm
9. Haktan Okumuşoğlu, Lake Owner, 40x60cm
10. İbrahim Alkan, Kyrenia Harbour, 40x60cm
11. Kültür Dairesi Özel Ödülü, Kenan Hürdeniz, Asalet, 40x60cm
12. Mehmet Gökyiğit, Miao Girl, 40x57cm
13. Mehmet Gökyiğit, Naturalistic, 40x60
14. Nilgün Ortaş, Ascend A Ladder, 40x60cm
15. Nilgün Ortaş, Direniş, 40x50cm
16. Nilgün Ortaş, Rastgele, 40x60cm
17. Osman Yüksek, Damlanın Aşkı (a), 60 x 40cm
18. Saydam Soy, Cypriotic Milkyway, 40x59,93cm
19. Saydam Soy, Silent Scream, 40x59,94cm
20. Saydam Soy, Tuscany Special, 40x59,94cm

Yaşam Boyu Eğitim Kategorisi

1. Yaşam Boyu Eğitim Kategorisi (Başarı Ödülü) Buket Özatay, Köy Okulu, 
    40x60cm
2. Yaşam Boyu Eğitim Kategorisi (Mansiyon) Gökhan Gökberk, Minik Perilerle 
     Dans Eğitimi, 40x60cm
3. Cem Kara, Teget, 40x60cm
4. Duyal Tüzün, Ipad, 40x60cm
5. Erkan Çelikeri, Hayatım Roman, 40x60cm
6. Erkan Çelikeri, Küçük Usta, 40x60cm
7. Erkan Çelikeri, Şah mat, 40x60cm
8. Gökhan Gökberk, Birlikte Öğreniyoruz, 40x60cm
9. Haktan Okumuşoğlu, Still Learning, 40x60cm
10. Hüseyin Çekirdek, Öğrenmek İstiyorum, 40x60cm
11. Kenan Hürdeniz, Art of Light, 40x60cm
12. Mehmetali Karahasan, Öğrenmenin Yaşı Yok, 40x60cm
13. Tevfik Ulual, First Writing Exercise, 36x60cm
14. Tevfik Ulual, Herşeye Rağmen, 40x55cm
15. Tevfik Ulual, Reading Time, 30x45cm
16. Rauf Raif Dektaş Ödülü- Yıltan Taşçı, Öğrenmenin Yaşı Yok, 40X57cm
17. Yıltan Taşçı,  Sınıfta Deprem Provası, 40X60cm
18. Yıltan Taşçı, Eğitimin Temeli Sevgidir, 40X50cm

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