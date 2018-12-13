XXVIII. Devlet Fotoğraf Yarışması Sergisi açıldı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Müsteşarı Mehmet Burhan, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, TC Lefkoşa Büyükelçiliği Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Ofisi Kültür Müşaviri Raif Kutluk, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Bakanlık Müdürü Adnan Eraslan, Başbakanlık Bakanlık Müdürü Umure Örs, Gençlik Dairesi Müdürü Şifa Çolakoğlu, KT Devlet Tiyatroları Müdürü İlknur Türkmen, Talim ve Terbiye Dairesi Müdürü Salih Sarpten, Genel Ortaöğretim Dairesi Müdürü Aktan Erdoğa, Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi Müdürü Neşe Ertok, Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi Müdürü Mehmet Borak, Ziya Rızkı Vakfı Başkanı Dr. Ceyhun Birinci ve Kültür Dairesi Müdürü Şehbal Hamzaoğulları ile birçok bürokratın yanı sıra kalabalık bir sanatsever topluluğunun katıldığı gecede dereceye girenlere ödülleri de verildi.

OPERA RESİTALİ…

Kültür Dairesi’nden verilen bilgiye göre sunuculuğunu Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Edebiyat Öğretmeni Nalan Kuşi Sütçü’nün yaptığı gecede, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı çatısı altında Devlet Opera ve Balesi’nin kurulması amacıyla çalışmalar yapıldığı ancak yasal prosedür tamamlanıncaya kadar opera sanatçıları Sermin Dikmen Töre ile Tuğrul Enver Töre’nin Kültür Dairesi’nde sözleşmeli olarak çalışması için girişimde bulunulduğu bilgisinin paylaşılmasının ardından, opera sanatçıları Sermin Dikmen Töre ile Tuğrul Enver Töre, Piyanist Narden Sonel eşliğinde mini bir opera resitali verdi. Resitalde opera sanatçıları tarafından seslendirilen eserlerden biri olan, ülkemizin ilk kadın besteci ve eczacılardan Kamran Aziz’in Al Yemeni Mor Yemeni isimli eserinin ülkemizin tanınmış besteci ve orkestra şefi Ali Hoca tarafından yapılan düzenlemesi konukların da katılımıyla hep bir ağızdan seslendirildi.

KONUŞMALAR…..

Resitalin ardından konuşan Ziya Rızkı Vakfı Başkanı Dr. Ceyhun Birinci, Ziya Rızkı’nın yaşamı hakkında bilgi vererek Kıbrıs Türk toplumuna yaptığı hizmetleri hatırlattı. Kıbrıs Türk toplumunun liderleri arasında kabul gören Ziya Rızkı’yı yaşatmak amacıyla Ziya Rızkı Vakfı’nın yaptığı çalışmaları da anlatan Dr. Ceyhun Birinci, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi’nin düzenlediği Devlet Fotoğraf Yarışması Sergisi’nde ülkemiz tarihinde iz bırakan önemli kişiler adına ödül verilmesini çok anlamlı bulduklarını ve bu yılki ödülün de Ziya Rızkı adına verilmesinden duydukları memnuniyeti dile getirerek Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Kültür Dairesi’ne teşekkür etti.

HAMZAOĞULLARI: “SANAT HER TÜRLÜ İZOLASYON ENGELİNİ BİREYSEL OLARAK AŞABİLEN BİR UNSURDUR”

Kültür Dairesi Müdürü Şehbal Hamzaoğulları, ülkemizde, nüfus oranına göre fotoğrafçılığa gönül vermiş çok sayıda değerli fotoğrafçımız bulunmasından ve onların başarılarından duyduğu memnuniyeti dile getirerek başladığı konuşmasında, bu kişilerin amatör ruhları ile birçok profesyonel eser ürettiğini ve bu eserleri ile de uluslararası yarışmalardan hatırı sayılır çok kıymetli ödüller kazandıklarını vurguladı.

Hamzaoğulları, fotoğraf sanatçılarının bireysel olarak katıldıkları uluslararası boyuttaki fotoğraf yarışmalarından kazandıkları ödüllerin, sanatın her türlü izolasyon engelini bireysel olarak aşabilen bir unsur olduğunu da gözler önüne serdiğinin altını çizdi.

Fotoğrafçılığa gönül veren sanat emekçilerini başarılarından ötürü kutlayan Hamzaoğulları, bu duygu ve düşüncelerle bu yılki Devlet Fotoğraf Yarışması Sergisi kapsamında Kıbrıs Türk fotoğraf sanatına katkı ve emeklerinden dolayı, fotoğrafçılık duayeni Mustafa Tevfik İleri’ye de onur ödülü sunmayı uygun gördüklerini belirtti.

Bu yıl ayrıca Kıbrıs Türk siyasi tarihinin sembolü olan Ziya Rızkı adına düzenlenmiş Ziya Rızkı Özel Ödülü’nü de verdiklerini ifade eden Hamzaoğulları, etkinliğe katılan tüm fotoğrafçılara ve sanatseverlere teşekkür etti.

BURHAN: “SANAT ALANINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN BÖYLESİ BİR ETKİNLİĞİN 28’İNCİSİNİN DÜZENLENİYOR OLMASI KUTLANACAK BİR OLAY”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Müsteşarı Mehmet Burhan da açılışta yaptığı konuşmada, sürekliliğin sağlanması anlamında zorlanan ülkemizde Devlet Fotoğraf Yarışması Sergisi’nin bu yıl 28.’sinin düzenleniyor olmasının kutlanacak bir olay olduğunu ifade etti. Burhan, ülkemizde süreklilik göstererek gelenekselleşen, özellikle de sanat alanında gerçekleştirilen başarılı etkinliklerin parmakla gösterilecek kadar az sayıda olduğunu vurguladı.

Günümüzde herkesin fotoğraf çektiğini ancak estetik anlayışına sahip kişilerin fotoğraf sanatını icra edebildiğini belirten Burhan, estetik değer taşıyan her şeyin değer kazandığını ifade ederek estetik anlayışının ülkemizin her alanına yayılması temennisinde bulundu.

Gecede konuşan KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre de Kıbrıs Türk toplumu olarak etnik bir yapıya sahip olsak da aramızda yaşayan çok sayıda yabancı bulunduğunu ve kendi kültürümüzü yaşatırken onların kültürüne de saygılı olmamız gerektiğini ifade etti. Töre, opera sanatçılarının başka ülkelerin başarılı bestekarlarının eserlerini seslendirirken kendi ülkelerinin bestekarlarının eserlerini de seslendirdiği gibi ülkemizin öne çıkan değerlerini yaşatarak kültürümüzü yaşatmamız gerektiğinin altını çizdi. Bu bağlamda ulusal mücadelemizde öne çıkan kişileri de unutmamamız gerektiğini farklı partilerden de olsa hatırlatmamız ve anmamız gerektiğinin altını çizen Töre, Ziya Rızkı ve Osman Örek gibi isimlerin anılarak yaşatılmayı hak ettiklerini kaydetti.

KAZANANLAR…..

Açılış konuşmalarının ardından Kıbrıs Türk fotoğraf sanatına katkılarından ötürü XXVIII. Devlet Fotoğraf Yarışması Sergisi’nde onur konuğu olan Fotoğraf Sanatçısı Mustafa Tevfik İleri’ye onur ödülü takdim edildi ve sırasıyla kazananlara ödülleri verildi. Fotoğraf sanatçıları Burak Şenbak, Çerkes Karadağ ile Prof. Oktay Çolak’tan oluşan seçici kurulun değerlendirmeleri neticesinde belirlenen sonuçları 5 Kasım 2018 tarihinde açıklanan yarışmada ödül kazananlara Kültür Dairesi’nin Seramik Sanatçısı Mümüne Özdemirağ Yağlı’ya tasarlatıp hazırlattığı ödül heykelcikleri verildi.

3 kategoride gerçekleştirilen XXVIII. Devlet Fotoğraf Yarışması’nın Serbest (Siyah/Beyaz) kategorisindeki Başarı Ödülü Nilgün Ortaş’ın, Mansiyon Emel Sefer’in, Serbest (Renkli) kategorisindeki Başarı Ödülü ise Alev Emre Gürsev’in ve Mansiyon da Ayla Merttürk’ün, Gölge ve Silüet kategorisindeki Başarı Ödülü Emel Sefer’in, Mansiyon da Dolgun Dalgıçoğlu’nun oldu.

XXVIII. Devlet Fotoğraf Yarışması’nın Jüri Özel Ödülü Tevfik Ulual’ın, Kültür Dairesi Özel Ödülü Osman Yüksek’in ve Ziya Rızkı Özel Ödülü de Atilla Karaderi’nin oldu. En Fazla Eseri Sergilenmeye Değer Bulunan Fotoğrafçı Ödülünü ise toplam 7 eseri sergileme alan Buket Özatay aldı.

AÇILIŞ…

Kültür Dairesi’nden verilen bilgiye göre, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal G. Özyiğit’in rahatsızlığı nedeniyle katılamadığı serginin açılışını Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Müsteşarı Mehmet Burhan, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Fotoğraf Sanatçısı Mustafa Tevfik İleri ve Kültür Dairesi Müdürü Şehbal Hamzaoğulları birlikte yaptılar.

Ödüllü fotoğraflarla birlikte toplam 26 katılımcının 68 eserinin yer aldığı XXVIII. Devlet Fotoğraf Yarışması Sergisi’nde, Fotoğraf Sanatçısı Mustafa Tevfik İleri’nin de 3 eseri sergileniyor.

Sergi, 22 Aralık 2018 tarihine kadar mesai saatleri içinde, Atatürk Kültür Merkezi’nde sanatseverlerin izlenimine sunuluyor.