XXX. Devlet Fotoğraf Yarışması’nın sonuçları açıklandı

Kültür Dairesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, ulusal ve uluslararası birçok yarışmada jüri üyelikleri bulunan Türkiye’nin önde gelen fotoğraf sanatçıları Merih Akoğul, Mehmet Arslan Güven ve Akın Acar’dan oluşan seçici kurul değerlendirmelerini tamamladı.

Seçici kurulun değerlendirmeleri sonucunda, 3 kategoride gerçekleştirilen XXX. Devlet Fotoğraf Yarışması’nın Serbest (Siyah/Beyaz) kategorisindeki Başarı Ödülü “Endless Road” isimli fotoğrafıyla Mehmet Gökyiğit’in ve Mansiyon “The Shepherd And The Dog” isimli fotoğrafıyla Tevfik Ulual’ın oldu.

Serbest (Renkli) kategorisindeki Başarı Ödülü ise “Under The Stars” isimli fotoğrafıyla Başar Taşlı’nın, Mansiyon da “Colorful Season” isimli fotoğrafıyla Kenan Hürdeniz’in oldu.

Doğa kategorisindeki Başarı Ödülüne ise “Maviş” isimli fotoğrafıyla Neslihan Taylan Tülbentçi layık görülürken, Mansiyonu da “Zirziro Lover” isimli fotoğrafıyla Kenan Hürdeniz aldı.

XXX. Devlet Fotoğraf Yarışması’nın özel ödüllerinden, Jüri Özel Ödülü yarışmaya Serbest (Renkli) kategorisinde katılan “Çocuk Gözüyle” isimli fotoğrafıyla Emel Sefer’e giderken Kültür Dairesi Özel Ödülü de yarışmaya Serbest (Siyah/Beyaz) kategorisinde katılan “Yıllar” isimli fotoğrafıyla Özhan Özatay’ın oldu.

Mete Adanır Özel Ödülü ise yarışmaya Serbest (Siyah/Beyaz) kategorisinde katılan “Sınırsız” isimli fotoğrafıyla İnanç Soyer’in oldu.

Seçici kurulun 45 katılımcının 640 fotoğrafı arasından yaptığı seçmeler neticesinde; toplam 28 katılımcının 64 eseri sergilenmeye değer bulunurken, En Fazla Eseri Sergilenen Fotoğrafçı Ödülü’nü almaya da toplam 7 eseri sergileme alan Hasan Bağlar layık bulundu. Seçici Kurul, ödüllü fotoğraflar ile birlikte Serbest (Siyah/Beyaz) kategorisinde 27, Serbest (Renkli) kategorisinde 16, Doğa kategorisinde ise 21 fotoğrafı sergilemeye layık buldu.

Ödüller, tarihi ileriki günlerde duyurulacak olan XXX. Devlet Fotoğraf Yarışması Sergisi’nin açılışında sahiplerini bulacak.

SERGİLENECEK ESERLER

XXX. Devlet Fotoğraf Yarışması Sergisi’nde eserleri sergilenecek olan fotoğrafçılar ve eserleri ise şöyle sıralandı:

Serbest (Siyah/Beyaz) Kategorisi

Mehmet Gökyiğit, “Endless Road” (Başarı Ödülü) Tevfik Ulual, “The Shepherd And The Dog” (Mansiyon) Özhan Özatay, “Yıllar” (Kültür Dairesi Özel Ödülü) İnanç Soyer, “Sınırsız” (Mete Adanır Ödülü) Altuğ Galip, “Dead End” Altuğ Galip, “Mystical” Atila Karaderi, “Lonely Man” Ayşe Gökyiğit, “Sahilde Oyun” Başar Taşlı, “Çiğ Damlaları” Buket Özatay, “Bir Zamanlar Ben” Canan Behzatoğlu, “Sağlığa Özlem” Emel Sefer, “Işıkla Gelen” Emel Sefer, “Merdiven” Emel Sefer, “Oku” Gökhan Gökyiğit, “İki Yüzlü” Hasan Bağlar, “Akordeon” Hasan Bağlar, “Just Kiss” Kenan Hürdeniz, “Twin Cabins” Kenan Hürdeniz, “Umutsuz Bekleyiş” Mehmetali Karahasan, “Çalışan Kadın” Nevin Yüksek, “İçteki Duygular” Nilgün Ortaş, “Triangle” Saydam Soy, “The Cabin” Saydam Soy, “White Dream” Tevfik Ulual, “Köy Ekmeği” Veysi Canateş, “Kişiler” Yıltan Taşçı, “Garga Ali ve Gargaları”

Serbest (Renkli) Kategorisi

Başar Taşlı, “Under The Stars” (Başarı Ödül) Kenan Hürdeniz, “Colorful Season” (Mansiyon) Emel Sefer, “Çocuk Gözüyle” (Jüri Özel Ödülü) Cahit Arkurt, “Sele” Emel Sefer, “Toprak Ana” Engin Arca, “Fener” Eyüp Tamer Hüdaverdi, “Meyveler” Haldun Pakarı, “Temas” Hasan Bağlar, “Dancing Silhouettes” Hasan Bağlar, “Rain Man” Kenan Hürdeniz, “Akdeniz” Mehmetali Karahasan, “Bekleyiş” Mehmet Gökyiğit, “Argan Goats” Özhan Özatay, “Dehşet” Saydam Soy, “Hill” Veysi Canateş, “Sinemacı”

Doğa Kategorisi