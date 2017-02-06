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Ya bana verdikleri cezanın aynısını ona verirler ya da

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Ya bana verdikleri cezanın aynısını ona verirler ya da
"RvP tombala yapmış, hatta bonus olarak diliyle de bir şeyler yapmış

Hollandalı futbolcu Robin Van Persie'nin Dusko Tosic ile yaşadığı gerginlikten sonra elini şortunun içine sokmasına ilişkin olarak Beşiktaş'ın eski futbolcusu Pascal Nouma "RvP tombala yapmış, hatta bonus olarak diliyle de bir şeyler yapmış.  İki hareket arasında hiçbir fark yok. Eğer bu düzen renkler için farklı çalışıyorsa, ya RvP'ye de aynı cezayı verirler ya da TFF ve Yıldırım Demirören, benden özür diler." dedi.

 

Fanatik gazetesindeki habere göre Nouma'nın açıklamaları şöyle:

 

"Dün maçı işlerimden dolayı, İstanbul dışında seyrettim. RvP, maçın başından beri farklı şeyleri kovaladı durdu. Sonuçta kendi çapında başarılı oldu. Maçtan sonra telefonum susmadı, RvP tombala yapmış, hatta bonus olarak diliyle de bir şeyler yapmış.

 

Herkes benim fikrimi soruyor. Önce şunu belirtmek isterim, ben hiçbir sporcunun benim aldığım 7 aylık ceza gibi bir cezayı almasını istemem, benim futbol hayatımı bitirdiler. İki hareket arasında hiçbir fark yok. Eğer bu düzen renkler için farklı çalışıyorsa, ya RvP'ye de aynı cezayı verirler ya da TFF ve Yıldırım Demirören, benden özür diler. Beni linç etmişlerdi."

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