“Ya kazıyı ertelemek lazım ya da çözümü süratlendirmek lazım”

Kıbrıs’ta federal çözüm arayışı müzakereleri 2 aylık aradan sonra bugün saat 10.00 sıralarında ara bölgede, Kıbrıslı liderlerin buluşmasıyla sona erdi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, geldikleri süreçte tarafların masa başıda konuları tek tek ele alıp bir konu etrafında dolanarak bir yere varmalarının şansının kalmadığını kaydetti.

Bunun 22-23 aylık müzakere sonrasında geldikleri nokta olduğunu vurgulayan Akıncı,”Bu metotla epey ilerlemeler sağlandı, bu metot yine devam edecek ama BM’nin de bazı yaratıcı düşünceler geliştirmesine de, sürecin bu şekilde devam edecek olması bir engel değildir” dedi.

BM‘nin tarafsızlığını koruyarak ve yazılı resmi öneri sunmadan, hakemlik rolüne de soyunmadan tarafların birbirleri arasındaki mesafeleri kapatıcı nitelikte köprü kurucu düşünceler geliştirebileceğini kaydeden Akıncı, BM’nin bunları sözlü olarak da yapabileceğini belirtti.

Akıncı, kendilerinin Türk tarafı olarak bunları dinlemeye hazır olduğunu, Rumlar’ın da buna itiraz edeceklerini sanmadığını kaydetti.

BM’nin, gerek liderler gerek müzakereciler seviyesinde arada gidip gelerek garantörler arasında da mekik diplomasisini yürüterek, bu sürece katkı yapmasıyla yeni bir konferans tarihini, daha sonraki bir aşamada saptamaya yöneleceklerini kaydeden Akıncı, buna göre bir sonuca ulaşıp ulaşamayacakalrını hep birlikte göreceklerini de ifade etti.

Cumhurbaşkaı Mustafa Akıncı ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis yaşanan krizle bozulan müzakere masasında yaklaşık 2 ayın ardından bugün yeniden bir araya geldi.

Ara Bölgede müzakereler için tahsis edilen binada yer alan Liderler görüşmesi, yaklaşık 3 saat sürdü.

Cumhurbaşkanı Akıncı müzakere dönüşünde Cumhurbaşkanlığı’da basına açıklamalarda bulundu ve soruları yanıtladı.

20 NİSAN’DAN İTİBAREN 4 GÖRÜŞME TARİHİ SAPTANDI

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, bugünkü görüşmede, önlerindeki müzakere dönemini programlamaya çalıştıklarını, ne öngördüklerini, konulara nasıl yaklaşmaları gerektiğini, hangi tarihlerde buluşabileceklerini ve onun ötesinde nasıl sonuca ulaşabileceklerini birbirlerine karşılıklı olarak anlatma fırsatı bulduklarını kaydetti. Akıncı, 1.5 aylık dönem için 4 toplantı tarihi saptadıklarını ve 20 Nisan, 2 Mayıs, 11 ve 17 Mayıs tarihlerinde bir araya gelme kararı aldıklarını belirtti.

Akıncı, müzakerecilerin ise yarından başlayarak gerektikçe bir araya geledeğini dile getirdi.

“MÜZAKERELERİN UZAYIP GİTMESİ KİMSENİN İŞİNE GELMEZ”

Resmi bir takvim ve müzakereler şu tarihte biter şeklinde bir anlayış olmamakla birlikte, müzakerelerin uzayıp gitmesinin kimsenin işine gelmediğini dile getiren Akıncı, BM ve uluslarası kuruluşlar dahil, adanın insanları ve en fazla da Kıbrıs Türk halkının bir sonuç alınabiliyorsa artık bu sonucun alındığını görmek istediğini belirtti.

DOĞAL GAZ KAZILARI

2016 yılı sonunu çözüm için hedef olarak gösterirken, 2017 içinde yaşanacak potansiyel risk taşıyan olayların hep altını çizmeye çalıştığını beliren Akıncı, bunlardan birinin doğal gaz araştırmalarına ilişkin olduğunu kaydetti. Akıncı, Temmuz ayının ilk haftalarında Rum tarafında sondaj çalışmalarının yapılacağının açıklandığını, çözümün ve bu konuda bir anlaşmanın olmadığı durumda bunun barındırdığı riskleri söylemesine bile gerek olmadığını vurguladı.

Bugün bu konunun da uyarısını bir kez daha yaptığını belirten Akıncı, Rum tarafının bu konuya biraz farklı yaklaşabileceğini, ancak 2014’te yaşananlar bulunduğunu, bu alanın tarafları birleştirici bir iş birliği unsuru olmasını istediklerini ifade etti.

Doğalgaz yataklarındaki zenginliğin her iki topluma ait olduğu belirten Akıncı, tarafların yararına olabilecek bir konunun tarafları geren yeni gerginliklere neden olan bir unsur olmaması gerektiğini düşündüklerini belirtti. Akıncı, bu nedenle Temmuz’a kadarki sürecin önemine işaret etti.

RUM TARAFINDAKİ SEÇİMLER

Rum tarafında seçimlerin Subat ayında olacağını, seçim havasının Güney’de erken başladığını da ifade eden Akıncı, takvim yok dense bile ortada doğal bir takvim olduğunun kendiliğinden ortaya çıktığını vurguladı.

“BM’YE HAKEMLİK ATFETMİYORUZ”

Önümüzdeki süreçte BM’ye ne kendilerinin ne de Rum tarafının hakemlik atfetmediğini, BM’nin kendilerinden talebinin de bu olmadığını vurgulayan Akıncı, BM’nin masaya yazılı resmi öneri koymasının söz konusu olmadığını, bu konuda Rum tarafıyla görüşlerinin aynı olduğunu söyledi.

BM’nin iki taraf kendilerinden istediği sürece istedikleri oranda yardımcı olmaya hazır olduğunu kendilerine ilettiğini dile getiren Akıncı, Genel Sekreter Gutteres ile Brüksel’de yaptıkları görüşmede de görüşlerinin aynı çerçevede olduğunu teyit ettiklerini söyledi.

Ancak geldikleri süreçte tarafların masa başında konuları tek tek ele alıp bir konu etrafında dolanarak bir yere varmalarının şansının kalmadığını da kaydeden Akıncı, “Bu 22-23 aylık müzakere sonrasında geldiğimiz noktadır. Bu metodla epey ilerlemeler sağlandı bu metod yine devam edecek ama BM’nin de bazı yaratıcı düşünceler geliştirmesine de, sürecin bu şekilde devam edecek olması bir engel değildir.

BM tarafsızlığını koruyarak ve yazılı resmi öneri sunmadan, hakemlik rolüne de soyunmadan tarafların bir birleri arasındaki mesafeleri kapatıcı nitelikte köprü kurucu düşünceler geliştirebilir. Bunları sözlü olarak da yapabilir. Biz Türk tarafı olarak bunları dinlemeye hazırız. Rumların da buna itiraz edeceklerini sanmıyorum” diye konuştu.

İhtiyaç doğdukça bunu BM’ye aktaracaklarını kaydeden Akıncı, BM’nin de bu konudaki düşüncelerini kendileriyle paylaşacaklarını belirtti.

“ŞİMDİ BULUNDUĞUMUZ NOKTA”

12 Ocak’ta Cenevre Konferansı’nda buluştuklarını, konferans sonrasında Mont Pelerin’de Garantör ülkelerin de katılımıyla müzakerecilerin ve teknik ekiplerin katıldığı bir çalışma yapıldığını anımsatan Akıncı, konferansın bir diğer beklentisinin “Güvenlik ve Garantiler dışındaki diğer başlıklarda da Kıbrıs’ta ilerleme sağlamak ve konferansın yeniden devamını getirmek olduğunu söyledi. Akıncı, şimdi bulundukları noktanın işte bu nokta olduğunu söyledi.

MÜZAKERECİLER YARIN GÖRÜŞMEYE BAŞLIYOR

İyi niyetle bugün müzakere sürecine başladıklarını, müzakecilerin de yarından başlayarak gerekli oldukça bir araya geleceğini anlatan Cumhurbaşkanı Akıncı, müzakerecilerin, kendilerinin belirlediği 4 toplantıdan daha fazla görüşeceğini ve hem kendileri hem de müzakerecilerin temasınında sık sık olacağını belirtti.

Hedeflerinin, kendilerini konferansa taşıyacak noktaya varmak olduğunu kaydeden Akıncı, sonrasında bunu halka sunabilecek bir seviyeye getirip getiremediklerinin muhasebesini yapacaklarını ve buna göre bundan sonraki adımları hep birlikte atacaklarını kaydetti.

Akıncı, bugünkü başlangıcın gerçek anlamda bir yeni başlangıç olmasını da temenni etti.

Basının sorularını da yanıtlayan Akıncı bir soru üzerine, gelinen noktada asıl önemli olanın ilk dört başlıkta geriye kalan önemli konuları bir birlerine ne oranda yakınlaştırabilecekleri olduğunu kaydetti.

Toprakla ilgili zaten bir adım atıldığını ve bunun en sonunda açılmak üzere BM’nin kasasına kilitlendiğini söyleyen Akıncı, Güvenlik ve Garantilerle ilgili müzakerenin 5’li konferansta olacağını, bütün konuların masada olduğu bir gerçek olmakla birlikte bunların yeri ve zamanının duruma göre değişilklik arzedebileceğini anlattı.

“YA KAZILARI ERTELEMEK YA DA ÇÖZÜMÜ SÜRATLENDİRMEK GEREK”

Güney doğal gaz kazılarına başladığında Temmuz ayında müzakerelere bir ara verilip verilmeyeceğinin sorulması üzerine ise Cumhurbaşkanı Akıncı, ara değil Temmuz’a kadar başarabilirlerse müzakereleri sonlandırma hedefinde olmaları gertektiğini düşüdüğünü ve söylediğini kaydetti.

Temmuz ayında açıklanan kazılar yapılırsa bununun neticesinde neler olduğunu gördüklerini kaydeden Akıncı, kazılar ve güneydeki seçimlerin kendilerini zorlayan olgular olduğunu kaydetti, ancak müzakereleri bitirelim noktasında olmadıklarını vurguladı.

Akıncı, gerginlik yaratan unsurları ortadan kaldırmak için ya kazıları ertelemek ya da çözümü süratlendirmek gerektiğini kaydetti.

Bugüne kadar vardıkları uzlaşıların, önlerindeki birkaç ayın, bir çerçeveyi kurmalarına niyet ve irade varsa yettiğini gösterdiğini kaydeden Akıncı, ne olacağını göreceklerini belirtti.

Diğer bir soru üzerine Akıncı, krizden sonraki ilk müzakerenin normal bir şekilde geçip sonlandığını kaydetti.

Mekik diplomasisinin gerekli olduğunu vurgulayan Akıncı, BM’nin hakemlik olmaksızın yardımcı olabileceği bir alan bulunduğunu söyledi.

“KAÇ DEFA BİR BİRİMİZİ AYNI KONULARDA İKNA ETMEYE ÇALIŞACAĞIZ”

Artık gelinen noktada bir birlerinin pozisyonlarını tekrar etmeye başladıklarını kaydeden Akıncı, “Kaç defa aynı konularda bir birimizi ikna etmeye çalışacağız, bunun da bir sınırı var,dolayısıyla bu yönetem bir yere gelir ve tükenir. O zaman bunun dışında buna yardımcı olacak ne unsur kalır geriye? Bir tek unsur vardır; BM, başka birinin size bu konuda yardımcı olmasını bekleyemezsiniz” diye konuştu.

Bir diğer soruyu yanıtlarken de Akıncı, Türkiye ile sürekli iletişim içerisinde olduklarını, Türkiye ile iletişimlerinde bir sıkıntı olmadığını söyledi. Sonunda referanduma gidileceğini ve kararı Kıbrıs Türk ve Rum halklarının vereceğini ifade eden Akıncı, bir çözüme varabilmek için Türkiye ile Yunanistan’ın desteğinin çok önemli olduğunu kaydetti.