Yaban bitti sıra tabelalara geldi

KKTC’de av zamanı bir birini vuran, vurduğu sayısız avları sıralayarak sosyal medyada övünme payı çıkartan bazı avcılar yabanı bitirdikten sonra yolda yön belirleyen ve trafik akışını rahatlatan tabelaları kurşunlamaya başladı.

Taner ULUTAŞ

Tabelaları marifetmiş gibi kurşunlayan ve delik deşik eden sorumsuz kişilere bazı vatandaşlar tepki göstertmeye başladı. Hüseyin Cumaoğlu sosyal medyada yaptığı paylaşımda hadi anladım. Yollar bozuk eleştiriyoruz. Levhalar düştü eleştiriyoruz. Peki ama bu resmen magandalık. Allah aşkına trafik yön levhasının kurşunlanmasını nasıl izah edelim. Çivisi çıktı oğlum bu ülkenin. Bunu da sadece hükümetlere mal etmeyelim. Birazda kendimize bir bakalım. Artık bu levhanın parası cebimizden çıktı bilesiniz diyerek tepkisini dile getirdi. Vatandaşlar, tabelaları kurşunlayan. Devlet malına zarar verenlerin polis tarafından tespit edilerek gerekli soruşturmanın yapılmasının artık şart olduğuna ayrıca vurgu yapıyor.

