“Yaban Hayatı Destekleyelim” etkinliği düzenleniyor

Yaban Hayatı Desteklemek amacı ile 7 Ağustos 2021 Cumartesi 16:00-23:00 saatleri arasında “Yaban Hayatı Destekleyelim” adıda bir etkinlik düzenleniyor.
Etkinlik çerçevesinde gün boyunca çeşitli el sanatları stantları yanında gece yumuşacık sesi Erin Elizel şarkılarıyla geceye katkı koyacak.
Ayrıca sürpriz bir de günü birlik karma sergisi açılacak ve Fotoğraf Sanatçılarının doğa fotoğrafları da satışa sunulacak.
El emeği ve bireysel ev üretimlerinin sergileneceği etkinlikte, yaklaşık 30 masa yer alacak.
Masalardan toplanan gelirin yüzde otuzu yaban hayvanlarını korumaya bağışlanacak.
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