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Yaban Hayatta Görüntü Yakalarken Dikkat Edilmesi Gereken Etik Kurallara Dikkat Çekmek Amacıyla Panel Düzenlenecek

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Yaban Hayatta Görüntü Yakalarken Dikkat Edilmesi Gereken Etik Kurallara Dikkat Çekmek Amacıyla Panel Düzenlenecek
Yaban Hayatta Görüntü Yakalarken Dikkat Edilmesi Gereken Etik Kurallara Dikkat Çekmek Amacıyla Panel Düzenlenecek

Turizm ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Çevre Koruma Dairesi Doğal Hayat Şubesi, yaban hayatta görüntü yakalarken dikkat edilmesi gereken etik kurallara dikkat çekmek amacıyla bir dizi panel düzenleyecek.

Bakanlık açıklamasına göre, moderatörlüğünü Çevre Koruma Dairesi Doğal Hayat Şubesi’nden Nazım Kaşot’un yapacağı etkinlikte; Tamer Yılmaz, Hasan Bağlar ve Ertaç Cüneyt panelist olarak konuşma yapacak.

Panel dizisinin ilki 23 Ağustos Pazartesi günü saat 19.00’da Google Meet üzerinden çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek.

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Tüm panel katılımcılarına katılım sertifikası verilecek etkinliğe https://docs.google.com/forms/d/1RZ8lsIfE58f6TQxP9PGdvAIAnoCu-BORZTyH1oWBFaI/edit adresinden kayıt olunması gerekiyor.

Etkinliğe katılım meet.google.com/zjn-qioj-jhw linkinden sağlanabilecek.

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