Yabancı almasın düşüncesi ile yapılan sıradan bir satın alma

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın avukatı Ahmet Özel, ‘Damat işi biliyor’ başlığı ile Cumhuriyet gazetesinde yer alan ve Albayrak'ın 2012'de Kanal İstanbul güzergahında 13 dönümlük bir araziyi satın aldığına dair haberle ilgili bir açıklama yaptı.

Özel, "Sayın bakanımızı kamuoyunun husumetine maruz bırakmayı amaçlayan bu sözde haberdeki ithamlar ve yorumlar kesinlikle yalandır" dedi.

Avukat Ahmet Özel’in yaptığı yazılı açıklama şöyle devam etti:

"Söz konusu arsanın bitişiğindeki bir diğer arsa da 2012 yılında sahibi tarafından satışa çıkartıldığında, yabancı almasın düşüncesi ile imkanı olan her vatandaşın yapabileceği sıradan bir satın almayla Sayın Berat Albayrak tarafından satın alınmıştır.

“Bu arsa üzerinde hiçbir inşaat olmadığı gibi arsanın niteliğini değiştirecek hiçbir girişimde de bulunulmamıştır. Bitişik arsa Sayın Bakanın babasının olduğu için arsa fiilen tevhid ile 2003 yılında alınan ve ranta dönük hiçbir hesap olmadan kullanılan arsa ile birleşmiş, arazi üzerindeki prefabrik yapı ve köy evi muhafaza edilmiştir.”

Cumhuriyet’te yer alan Hazal Ocak imzalı haberde, Berat Albayrak’ın Kanal İstanbul güzergâhında yer alan yaklaşık 13 dönümlük araziyi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın projeyi duyurduğu 2011 yılından bir yıl sonra satın aldığı kaydediliyor.

“Halen tarla vasfında olan arazinin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Kanal İstanbul için değişiklik yapılan planda “konut alanı” sınırları içinde kalması dikkat çekti” deniyor.