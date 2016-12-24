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“Yabanci asker ve garantilerin olmadiği bir çözüm”

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“Yabanci asker ve garantilerin olmadiği bir çözüm”
Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocas, Yunanistan’ın Kıbrıs sorununa “doğru, sonuç getirici, fonksiyonel, yabancı askerlerin ve garantilerin olmadığı bir çözüm bulunmasını desteklediğini” açıkladı.

Alithia ve diğer gazeteler, Yunanistan Dış Politika Ulusal Konseyi’nin (ESEP) Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Kocas başkanlığında toplandığını, toplantıda Kıbrıs sorununa “doğru, sonuç getirici, fonksiyonel, yabancı askerlerin ve garantilerin olmadığı bir çözüm bulunmasının desteklendiği” sonucuna varıldığını yazdılar.

Habere göre, toplantı sonrasında yaptığı açıklamada Kocas, Yunanistan’ın Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ve Kıbrıs Rum halkına desteğini vurgulayarak, 9-12 Ocak tarihlerinde Cenevre’de gerçekleştirilecek toplantılar çerçevesinde ESEP’de yer alan diğer partilerle daha yakın işbirliği ve bilgi alış verişi gerçekleştirilmesi kararı alındığını belirtti.

Açıklamasında olası bir Çipras-Erdoğan görüşmesine de değinen Kocas, “şu an için Yunanistan ve Türkiye Dışişleri bakanlıkları genel sekreterlerinin bir görüşmesinin söz konusu olduğunu ve bu görüşmede karşılıklı niyetlerin ele alınacağını” ifade etti.

Kocas ayrıca, Annan Planı döneminde Kıbrıs sorunuyla ilgilenen tarafların Atina ve İstanbul’da birer görüşme gerçekleştirdiklerini, Bürgenstock sonrasında ise Karamanlis-Erdoğan, Karamanlis-Annan ve Karamanlis-Erdoğan-Annan görüşmelerinin gerçekleştirildiğini, ancak bir sonuca ulaşılamadığını hatırlattı.

Haberde, ESEP’e katılan diğer Yunan partilerin temsilcilerinin açıklamalarına da yer verildi.

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