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Yabancı bankalar enflasyon ve faiz beklentilerini değiştirdi

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Beklentileri aşan enflasyon verisinin ardından büyük yabancı bankalar yıl sonu enflasyon tahminlerini yükseltip faiz indirimi beklentilerini azaltırken, dolar/TL’de dün akşam gerilediği 8.65’li seviyelerden güne başladı.
Yabancı bankalar enflasyon ve faiz beklentilerini değiştirdi

Beklentileri aşan enflasyon verisinin ardından büyük yabancı bankalar yıl sonu enflasyon tahminlerini yükseltip faiz indirimi beklentilerini azaltırken, dolar/TL’de dün akşam gerilediği 8.65’li seviyelerden güne başladı.

Tüketici fiyat enflasyonu dün beklentileri aşarak Mayıs 2019’dan bu yana en yüksek düzey olan yüzde 17,53’e çıktı. Üretici fiyatları ise tüketici fiyatlarının yüzde 25 üzerine çıkarken, enerji zamları yıl sonu için enflasyon beklentilerini yükseltti.

Veriden sonra yıl içindeki enflasyonun tepe noktası ve yıl sonu enflasyon tahminlerini yükselten uluslararası yatırım bankaları, Merkez Bankası’ndan (MB) faiz indirim beklentilerini de azalttı.

Her ne kadar eylülden itibaren geçen yılki düşük baz etkisinin sona ermesiyle birlikte enflasyonun gerilemesi bekleniyor olsa da, yabancı yatırım bankaları bu düşüşün faiz indirimlerine eskisi kadar marj sağlamayacağını düşünüyor.

Barclays yılın son üç ayında yapılmasını öngördüğü faiz indirim beklentisini 100 baz puan azaltarak 250 baz puana indirirken, JPMorgan üç tane 100 baz puan indirim beklentisini üç tane 50 baz puan indirime revize etti. Citi ise para politikasını gevşetmek için var olan zeminin daraldığını, kasım ve aralıkta ılımlı bir faiz indirimi beklemediğini belirti.

Faizlerin indirilmesi yanlısı olan ve haziran başında faiz indirimi için temmuz-ağustos sonrasına işaret eden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da, dün akşam kabine toplantısının ardından yaptığı konuşmada yüksek enflasyonu düşürmek için yapısal sorunlara odaklanmaları gerektiğini belirtti.

Erdoğan, MB’nin yüksek enflasyon sorununu çözmek için kararlı bir yaklaşım içinde olduğunu ancak enflasyon ile mücadelenin sadece MB’nin gayretleriyle kazanılamayacağını söyledi.

Reuters’a konuşan analistler yıl başından bu yana yüzde 17’ye yakın değer kaybeden TL’deki yeni kayıpların önüne yüzde 19 oranındaki faizin geçtiğini ifade ederek, faiz indirimi imkanının daralmış olmasının TL’yi desteklediğini ifade ettiler.

Haziranın son haftasından bu yana 8.80-8.60 bandında seyreden dolar/TL, bandın alt kısmına doğru seyrini korudu. Dolar/TL saat 09:01’de 8.6580, avro/TL 10.2720/10.3115 seviyesindeydi.

ABD’de piyasaların tatil sonrasında tekrar açılmasıyla işlem hacimlerinin bugün yükselmesi bekleniyor.

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