Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık Okulu’ndan yardım kermesi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık Okulu (YDİHO) 2018-2019 Akademik Yılı Bahar Dönemi, Sosyal Sorumluluk Projeleri kapsamında, proje öğretmenlerinin ve öğrencilerinin büyük katkıları ile yardım kermesi gerçekleştirdi.

Söz konusu proje kapsamında kermesden elde edilen gelir Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık Okulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Ramadan Eyyam tarafından Kanser Hastalarına Yardım Derneği bölge sorumluları Yıldız Yaman ve Erhan Yaman’a takdim edildi.

Düzenlenen takdim töreninde DAÜ YDİHO Öğrenci ve İdari İşlerden Sorumlu Müdür Yardımcısı Öğretim Görevlisi İpek Meneviş, Akademik İşlerden Sorumlu Müdür Yardımcısı Öğretim Görevlisi Emete Kaptan Mavili, Sosyal Sorumluluk Projeleri Takım Lideri Öğretim Görevlisi Mehşen Ercanlar ve İdare Amiri Ercan Ercanlar da hazır bulundu. Etkinlik sonunda Kanser Hastalarına Yardım Derneği, YDİHO müdüriyetine yapmış oldukları destekten dolayı teşekkür plaketi ve çiçek takdiminde bulundu.