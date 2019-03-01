Yabancı gelinler Suriyeli, damatlar Alman

Türkiye’de geçen yıl 553 bin 202 çift evlenirken, 142 bin 448 çift boşandı. Evlilikler yüzde 2.9 azaldı, boşanmalar yüzde 10.9 arttı. Yabancı gelinlerde Suriyeliler, damatlarda ise Almanlar ilk sırada

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2018 yılı evlenme ve boşanma istatistiklerini açıkladı. Verilere göre 2018’de boşanma sayısı bir önceki yıla göre yüzde 10.9 artarak 142 bin 448’e yükseldi. Boşanma hızı binde 1.75.

Çiftlerin çoğu ilk beş yılda boşandı

Boşanmaların yüzde 37.6’sı evliliğin ilk beş yılı, yüzde 20.4’ü ise evliliğin ilk altı ila 10 yılı içinde. Ortalama ilk evlenme yaşı, 2018 yılında erkekler için 27.8, kadınlar için 24.8.

Kaynak: TÜİK

Evlenme hızının 2018 yılında en yüksek olduğu il, binde 8.55 ile Kilis. Bu ili binde 8.29 ile Adıyaman, binde 8.05 ile Aksaray izledi.

Evlenme hızının en düşük olduğu il ise binde 4.43 ile Gümüşhane Bu ili binde 4.91 ile Bayburt, binde 5.13 ile Kastamonu izledi.

22 bin 743 Suriyeli gelin

Yabancı gelinlerin sayısı 2018 yılında 22 bin 743 olup toplam gelinlerin yüzde 4.1’ini oluşturdu. Yüzde 15.7 ile Suriyeli gelinler birinci sırada yer aldı. Suriyeli gelinleri yüzde 13.9 ile Azerbaycanlı gelinler ve yüzde 10.9 ile Alman gelinler izledi.

Yabancı damatların sayısı ise 2018 yılında 4 bin 119 olup toplam damatların yüzde 0.7’si. Yabancı damatlarda yüzde 34.1 ile Alman damatlar birinci sırada. Alman damatları yüzde 13.1 ile Suriyeli damatlar ve yüzde 7.8 ile Avusturyalı damatlar izledi.

En çok İzmirliler boşandı

Boşanma hızının en yüksek olduğu il, binde 2.79 ile İzmir. Bu ili binde 2.77 ile Muğla, binde 2.69 ile Antalya izledi. Boşanma hızının en düşük olduğu il ise binde 0.16 ile Hakkari. Bu ili binde 0.28 ile Şırnak, binde 0.31 ile Siirt izledi.

Yaş farkının en yüksek olduğu il Kars

Erkek ile kadın arasındaki ortalama ilk evlenme yaş farkı üç yaş olarak gerçekleşti.

Ortalama ilk evlenme yaş farkının en yüksek olduğu il 4.5 yaş ile Kars. Bu ili 4.4 yaş ile Ağrı, 4.3 yaş ile Muş izledi. Ortalama ilk evlenme yaş farkının en düşük olduğu il ise 2.3 yaş ile Kastamonu. Bu ili 2.5 yaş ile Karabük, 2.6 yaş ile Zonguldak, Malatya, Elazığ, Ankara, Hakkari, Samsun, Şırnak ve Eskişehir izledi.