Yabancı iş gücünün yerini doldurmayı hedefliyoruz

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO) tarafından yapılan Sonuç Odaklı Eğitim Projesi’nin kapanış etkinliği dün Bedesten’de düzenledi.

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO) tarafından yapılan Sonuç Odaklı Eğitim Projesi’nin kapanış etkinliği dün Bedesten’de düzenledi.



Kapanış etkinliğinde toplam 23 katılımcı sertifikalarını aldı. Bedesten’de düzenlenen kapanış etkinliğine Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit’in yanı sıra, AB Program Destek Ofisi Bölüm Yöneticisi Michael Docherty de katıldı.

Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilenve toplam 200 bin Euro bütçesi olan projeyle 15-18 yaş altı gençler ile18 yaş üstü yetişkinlerin iş piyasasının ihtiyaçları doğrultusunda yetişmesini sağlamak hedefleniyordu. Taner Akcan Çıraklık ve Yetişkin Eğitim Merkezi’nin kalite ve kapasitesinin artırılmasına katkı koymak da projenin amaçları arasında yer alıyordu.

AKKOR: “ÇIRAKLIK EĞİTİM MERKEZİ MÜFREDATLARINI YENİLEYEREK, UYGULAMAYA KOYDUK”

KTEZO’dan yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Proje Koordinatörü Eda Hançer Akkor, etkinlikte yaptığı konuşmada, Avrupa Birliği’nin finansal desteğiyle yürütülen Sonuç Odaklı Eğitim Projesi’nin 15-18 yaş arası gençler ile 18 yaş üstü yetişkinlerin ekonominin ihtiyaçları doğrultusunda yetişmesini sağlamak ve Taner Akcan Çıraklık ve Yetişkin Eğitim Merkezi’nin kalite ve kapasitesinin artırılmasına katkı koymak amacıyla yapıldığını ifade etti.

Söz konusu projenin yaklaşık 30 ay sürdüğüne dikkat çeken Akkor, projede uzman, öğretmen ve ustalardan oluşan toplam 62 kişilik bir ekibin yoğun çaba ve emekleriyle çalıştıklarını belirtti.

Sonuç Odaklı Eğitim Projesi’nin mimarının merhum Taner Akcan olduğuna vurgu yapan Akkor, söz konusu projenin içeriğini ve kapsamını bizzat Akcan’ın oluşturduğuna değindi.

Eda Akkor, proje süresince birçok faaliyet gerçekleştirildiğini belirterek, bu faaliyetler sayesinde hayata geçirdikleri birçok sonucun ortaya çıktığını söyledi. Akkor, ülkede ilk kez 40 meslek dalından ustaların bir araya toplanmasıyla dünya standartları ve yerel özellikler çerçevesinde meslek standartlarının oluşturulduğunu hatırlatarak, oluşturulan bu meslek standartlarına uygun olarak 6 meslek dalı ve 5 alanda Çıraklık ve Yetişkin Eğitim Merkezi müfredatlarının yenilendiğini ve uygulamaya 135 1. sınıf öğrenci ile başlandığını kaydetti. Önümüzdeki yıllarda ise bu müfredatların çırak ve yetişkin öğrencileri kapsayacak şekilde ilerletileceğini belirtti.

ÖZYİĞİT: “MESLEK LİSELERİNE AYRI BİR ÖNEM VERİYORUZ”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, eğitimi yeniden planlarken özellikle meslek liselerine ayrı bir önem verdiklerini vurgulayarak, gençlerin meslek liselerinden mezun olduktan kısa bir süre sonra iş hayatına atılabilmesi için bir takım düzenlemeler üzerinde çalıştıklarını belirtti.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre Özyiğit konuşmasında, bilim, sanayi ve teknolojinin sürekli geliştiği bir dünyada bireylerin hayal ettikleri meslekte çalışmaları için yeniliğe açık, girişimci ve yaratıcı olmalarının beklendiğine dikkat çekti.

Özyiğit, Sonuç Odaklı Eğitim Projesi’yle öğrencilere mesleklerinde yetkin bireyler olabilmeleri için meslek liselerinde ve Çıraklık merkezlerinde tercih ettikleri alan ve dalda eğitim alma şansının sağlandığını belirtti.

Çıraklık eğitiminin Mesleki Teknik Öğretim Dairesi ile Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası işbirliğinde sürdürüldüğünü belirten Özyiğit, çıraklık eğitiminin tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de “Pratik Eğitim” ve “Teorik Eğitim” şeklinde ikili eğitim sistemine dayalı olduğunu söyledi.

Sonuç Odaklı Eğitim Projesi’nin Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürlüğü ile ortak çalışmalar sonucunda planlandığını belirten Bakan Özyiğit, şunları kaydetti:

“Eski Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürü Sayın Taner Akcan’ı da burada anmak gerekiyor. Proje etkinliklerini belirlemede eğitimci yönünü de kullanarak çalışmış ve iş hayatının da kapasite artırımını sağlayacak bu projeyi ortaya koymuştur. Avrupa Birliği tarafından finanse edilen VETLAM Projesinde geliştirilen meslek standartlarına dayalı 6 alanda program geliştirme çalışmaları ve buna bağlı materyallerin internet ortamında hazırlanması hem öğretmenlerimizin hem de ustalarımızın ortak çalışması ile gerçekleştirilmiştir. Güzellik Uzmanlığı, Erkek Berberliği, Sıhhi Tesisat Elemanı, Elektrik Tesisatçılığı, Otomotiv Mekanikerliği ve Aşçılık alanında geliştirilen programlara uyumlu yıllık plan, günlük ders planı, soru örneklemleri ve iş yerine yönelik yıllık plan çalışmaları ile de programların pilot uygulamalarına geçilmiştir.”

“BAKANLIK, HER TÜRLÜ KATKIYI KOYMAKTADIR”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, 21’inci yüzyıl becerisi olarak adlandırılan teknoloji bilgisi, temel matematik, anadil, mesleki yabancı dil, organizasyon yeterliliği ve grup içerisinde çalışma anlayışlarının da eğitim programlarında yerini koruduğunu belirtti.

VETLAM Projesi ile geliştirilen iş dosyaları ve ölçme değerlendirme çalışmalarına destek verecek çalışmaların ustalara yönelik bu projede de gerçekleştirildiğini kaydeden Özyiğit, “Böylece öğrencilerimizi emanet ettiğimiz ustalarımızın değerlendirmenin nasıl yapılması gerektiği ile yeterlilikleri artırılmıştır” dedi.

Mesleki eğitimin, iş hayatının beklentileri dikkate alınmadan gerçekleştirilemeyeceğine dikkat çeken Özyiğit, “Bu bilinçle Bakanlığımız iş hayatı ile olan iletişimi sağlayacak her türlü katkıyı koymakta ve bu iletişimin sistemli olması için de büyük çaba harcamaktadır” diye konuştu.

DOCHERTY: PROJE YAŞAM BOYU ÖĞRETİM AÇISINDAN İYİ BİR ÖRNEK

Avrupa Birliği Program Destek Ofisi Bölüm Yöneticisi Michael Docherty, Sonuç Odaklı Eğitim Projesi’nin çıraklık uygulamalarını ve yaşam boyu öğrenim fırsatlarını geliştirmeyi amaçlayan çok önemli bir proje olduğuna dikkat çekti.

Söz konusu projeyle Kıbrıs’ın kuzeyinde yaşayan genç ve yetişkin kişilerin becerilerini ve niteliklerini geliştirerek, istihdam edilebilirliklerine katkıda bulunduklarını kaydeden Docherty, AB tarafından finanse edilen projenin kapanış etkinliğinde Avrupa Komisyonu’nu temsilen bulunmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Docherty, projeyle Taner Akcan Çıraklık ve Yetişkin Eğitim Merkezi’nin yönetim ve eğitim kapasitesini artırarak, özel sektörün gereksinimlerini karşılayacak kişilere özel eğitim programlarının sağlandığını söyledi.

Avrupa Birliği’nin 10 yıl önce Kıbrıs Türk toplumunda çıraklık eğitiminin başlatılmasını desteklemesinden gurur duyduğunu ifade eden Docherty, söz konusu projenin rekabet edilebilirlik için gerekli olan yaşam boyu öğretim açısından iyi bir örnek oluşturduğuna vurgu yaptı.

KANBER: “YABANCI İŞ GÜCÜNÜN YERİNİ DOLDURMAYI HEDEFLİYORUZ”

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Başkanı Mahmut Kanber, KTEZO’nun mesleki eğitim,mesleki gelişim, zanaatkarlık ve nitelikli iş gücü adına Çalışma Bakanlığı ve Eğitim Bakanlığı’yla birlikte yürüttüğü tüm projelerin topluma fayda getirdiğini söyledi.



KTEZO’nun toplumsal hedefleri arasında nitelikli iş gücü, yerel işgücü, istihdam, yerel işletmelerve meslek standartlarınınolduğunu ifade eden Kanber, KTEZO’nun bugüne kadar edindiği tüm tecrübelerin toplumun geleceği için olduğunu kaydetti.

Ülkede nitelikli insan kaynağına ulaşmakta zorluk çekildiğine dikkat çeken Kanber, “Biz aslında bilgi ve beceriyle donatılan, genç ve yetişkin zanaatkarların yetiştirilmesi ve bu şekilde ülke ekonomisine doğrudan fayda sağlamak içinbu yola çıktık”dedi.

Mahmut Kanber, esnaf ve zanaatkârlığın çok zor ancak keyifli bir iş olduğunu belirterek, şu şekilde konuştu:

“Dünyada olduğu gibi ülkemizde de standartlara uygun meslek insanlarının yetiştirilmesini sağlayarak ülkedeki yabancı iş gücünün zaman içinde yerini doldurabilecek nitelikli insan kaynaklarına ulaşmayı hedefliyoruz. Bunun için var gücümüzle çalışacağız”

Usta ve öğretmenlerin proje aşamasında büyük bir özveri gösterdiğini belirten Kanber, ustaların gösterdiği katkının kendileri için çok önemli olduğunu söyledi.

Kanber, Avrupa Birliği’nin maddi ve manevi anlamda “Sonuç Odaklı Eğitim Projesi”ne verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

TULGA: “PROJEYE STANDART VE KALİTE ÇERÇEVESİYLE SARILDIK”

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkârlar Odası Genel Koordinatörü Hürrem Tulga, “Sonuç Odaklı Eğitim Projesi”nin yaklaşık 30 ay sürdüğünü belirterek, projeye katkı koyan herkese teşekkür etti.

Tulga, ülkede son yıllarda iş kazalarının artış gösterdiğini, çevrenin tahrip edildiğini ve tüm bunlara rağmen yeterli duyarlılığın oluşmadığına dikkat çekerek, şu şekilde konuştu:

“Ülkede kültürün, tarihin, sahillerin, şehirlerin ve doğanıntahrip edilmesine karşı ‘standartlar’oluşturmak, üzerinde durulması gereken çok önemli bir konudur. Biz bugüne kadar hep kalite, standart, katılım, fırsat eşitliği ve kalkınma dedik. Bu projeye de bu nedenlerle kalite ve standart çerçevesiyle sarıldık”

Bugüne kadar olduğu gibi devam edilemeyeceğini; tüketimle, ucuzlukla, değerleri dışlayarak ve rantı öne çıkararak bir yere varılamayacağı üzerinde duran Hürrem Tulga, bugün yaşanan sıkıntıların da bu geçmişten kaynaklandığının üzerinde durdu. Tulga, Dünya Bankası’nın geçen hafta gerçekleştirdiği bilgilendirme toplantısında Kuzey Kıbrıs’ta uygulanan günübirlik fırsatçı politikalarla avantajların tüketildiğini, yoksul ülke kategorisi içerisine saplandığını, gelirin de 9 bin dolarlara doğru seyrettiğini ve bunların da raporladığını belirterek, bir kez daha utandıklarını ifade etti. Bunun değişmesinin ellerinde olduğunu, standartlar ve kalite olmadan da bunların mümkün olmayacağını önemle belirtti.

Sonuç Odaklı Eğitim Projesi’yle insanları eğitmeye çalıştıklarını kaydeden Tulga, proje uygulanmadan önce sektörün katılımıyla meslek gruplarının nasıl olması gerektiğini ve sistemin dünyada nasıl işlediğini araştırdıklarına dikkat çekti.

Hürrem Tulga, söz konusu projeyle bir ustada olması gereken niteliklerin ne olduğunu belirlediklerini söyleyerek, projeyle birlikte meslek gruplarındaki insanların hangi özelliklere ve hangi eğitime sahip olması gerektiğinin ortaya konduğuna vurgu yaptı.

İlk etapta 40 meslek grubunda çalışmaların tamamlandığını belirten Tulga, projeyle birlikte 5 alanda da pilot uygulamaya geçildiğini söyledi.

Tulga, mesleki eğitimin tüm dünyada çok önemli olduğunu belirterek, dünyada işsizliği gidermenin en iyi yolunun mesleki eğitimden ve nüfusu iş gücüne katmaktan geçtiğini söyledi.