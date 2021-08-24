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“Yabancı öğrenciler aşılanacak, 45 bin doz aşı ayırdık”

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Başbakan Ersan Saner ekonomik örgütler ile yaptığı görüşmeden sonra açıklama yaptı.
“Yabancı öğrenciler aşılanacak, 45 bin doz aşı ayırdık”

Başbakan Ersan Saner ekonomik örgütler ile yaptığı görüşmeden sonra açıklama yaptı. Başbakan, Ticaret Odası ve Otelciler Birliği’nin eğitim ve turizm sektörü ile ilgili görüşleri dinlediklerini söyledi.

Saner şunları ifade etti:

“Gerek turizm gerekse eğitimde 500 bin Sinovac aşıya ulaşma irademizin ortaya konulduğunu ifade ettik. Hem turizm hem de eğitim sektöründe çalışanların aşılandığını paylaştık. Ülkeye gelecek. olan tüm 3. Dünya ülke vatandaşlarının aşılanacağını, buna 45 bin doz aşı ayrıldığını belirttik. Aşılı olacak olan öğrenciler normal hayata devam edeceğini, aşısız gelenlerin DSÖ tarafından belirlenen karantina şartlarında karantinada kalacağını ifade ettik.

Turizmde ise çift aşılı her dünya vatandaşı ülkemizi ziyaret edebilecek. Sadece kırmızı ülke olarak bilinen ülkelerden gelenler karantinada tutulacak.

Ercan’dan gelen yolcuların % 80’inin çift aşılı olduğu bilgisini örgütlere verdik. Otelciler Birliği’nin tek aşılı yolcuların ülkeye girişi ile ilgili önerisi Üst Kurul’da konuşulacak”

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