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Yabancı uyruklu 6 kişi Mağusa denizinde boğulma tehlikesi geçirdi

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Yabancı uyruklu 6 kişi dün öğleden sonra Gazimağusa denizinde boğulma tehlikesi geçirdi. Vatandaşlar ve sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarılan kişilerin Gazimağusa Devlet Hastanesi’ndeki sağlık kontrolünün ardından taburcu olduğu açıklandı.
Yabancı uyruklu 6 kişi Mağusa denizinde boğulma tehlikesi geçirdi

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, olay dün 14.00 sıralarında, Gazimağusa’da Silver Beach’de oldu. Yabancı uyruklu 6 erkek şahıs deniz bisikletiyle kıyıdan yaklaşık 500 metre içerideyken akıntıya kapıldı, boğulma tehlikesi geçirdi.

Söz konusu şahısların üçü vatandaşlar tarafından karaya çıkarılırken, diğer üçü sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Bahse konu şahıslar Gazimağusa Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünden sonra taburcu oldu.

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