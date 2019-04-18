Yabancı yatırımcıların atış poligonuna ilişkin hoşnutsuzluğu

Güney Kıbrıs’ta, ateşli silahlar ve poligonlara ilişkin yasanın çağdaşlaştırılmasına ilişkin daha önce meclise sunulan yasa tasarısından vazgeçilmesinin ardından, bu konuda yatırım yapmak isteyen yabancı yatırımcıların durumdan hoşnutsuz olduğu, KKTC’den bu konuda çağrı yapıldığı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, yatırımcıların, Kıbrıs’ın hava koşulları nedeniyle açık alan atış poligonu kurulmasına müsait olduğu görüşünde olduğunu, ancak Güney Kıbrıs’ın ilgili yasa tasarısından vazgeçtiğini yazdı.

Güney Kıbrıs’taki bu konudaki gelişmeleri takip eden KKTC’deki iş insanlarının ise, son günlerde, iki yıldan beridir Güney Kıbrıs’ta bu konuda yatırım yapma yolunun açılmasını bekleyen yabancı yatırımcılara, Gönyeli’de bulunan açık hava atış poligonunu ziyaret etmeleri çağrısında bulunduğunu savunan gazete, KKTC’deki iş insanlarının ayrıca devletin böyle bir poligona olanak tanıyan çerçeve ile muhtemel yatırım yerleri konusunda da yabancı yatırımcılara bilgi verdiğini ileri sürdü.

Habere göre, KKTC iş insanları ayrıca, Rum Yönetimi’nde söz konusu sporun yapılmaması ve uluslararası temsiliyeti bulunmaması nedeniyle, uluslararası federasyonlar aracılığıyla uluslararası müsabakaların tanınmasına ilişkin engelleri de aşabilecekleri konusunda yabancı yatırımcılara bilgi veriyor.

Limasol’daki “Meridian” otel yatırımcısı Parklane Hotels Ltd Başkanı, yatırımcı Roman Nikitin ise, yaptığı açıklamada, söz konusu yasa tasarısının Rum Meclisi’nde geçmesi durumunda bu konuda yatırım yapmak istediğini ifade etti.