Yabancılar Ledra Caddesi’nde Kavga Etti

Güney Kıbrıs’ta yabancı uyruklu kişiler arasında geçtiğimiz cumartesi akşamı Ledra Caddesi’nde (Uzun Yol) şiddetli bir kavganın yaşandığı belirtildi.

Alithia gazetesi, konuya ilişkin haberinde, polisin olay yerine gelmesiyle kavgaya karışanların kaçtığını yazdı.

Polisin gelmesinden sonra kaçan kişilerin daha sonra olay yerine yeniden gelerek, kavga etmeye devam ettiğini yazan gazete, polisin olaya ikinci kez müdahale ettiğini ancak şahısların yeniden kaçmayı başardığını belirtti.

Olayla ilgili videonun ELAM tarafından basına verildiğini belirten gazete, ELAM’ın yapmış olduğu “katı bir mülteci politikasına gereksinim var” şeklindeki açıklamasına da yer verdi.

Habere göre, Rum Adalet Bakanı Stefi Draku ise bölgeyi ziyaretinden sonra yaptığı açıklamada, bölgenin polis gücüyle desteklenmesi için gerekli her şeyi yapacaklarını söyledi.

AEL-APOLLANA MAÇ SONRASINDA OLAY

Alithia gazetesi bir başka haberinde ise Limasol’daki AEL-Apollona futbol takımları arasında pazar günü oynanan karşılaşmanın ardından ciddi olayların yaşandığını yazdı.

20 kadar maskeli kişinin ellerindeki sopalarla, kulüp binasına saldırarak, AEL tişörtü giyen 2 kişiyi yaraladığını yazan gazete, yaralılardan birinin durumunun ciddi olması nedeniyle Lefkoşa Genel Hastanesi’nde tedavi altına alındığını belirtti.

Habere göre, polis, olay yerinden kaçan 20 yaşındaki bir genci de tutukladı.

20 yaşındaki genç hakkında 8 gün tutukluluk emrinin verildiği Limasol Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.