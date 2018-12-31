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Yabancılara karşı saldırılar devam ediyor: Bu defa Hindistanlı çalışana saldırdılar

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İki hafta önce Afrikalı bir gence penseli saldırıdan sonra bu kez Hindistanlı paket servis çalışanına saldırı gerçekleşti
Yabancılara karşı saldırılar devam ediyor: Bu defa Hindistanlı çalışana saldırdılar

Hindistanlı teslimatçı, Limasolda üç kukuletalı adam tarafından saldırıya uğrayıp  soyulduğunu söyledi.

Polis raporlara göre, Hindistan vatandaşı   28 yaşındaki bir erkek, Pazar akşamı Neapolis bölgesindeki yiyecek dağıtımı yaparken fiziksel  saldırıya uğradı. Olay, akşam 7:30 civarında gerçekleşirken, paket servisi yapan Hindistanlı adama yüzleri örtülmüş 3 kişi saldırdı.

Üç saldırgan, teslimat görevlisinin anahtarlarını ve içinde 318 € nakit para olan  seyahat çantasını gasp etti.

2 hafta önce  Afrikalı bir gence Larnaka'da  taksiden indiği sırada 3 kişi saldırmış ve pense ile dişlerini sökmüştü.

Faillerin Ku Klux Klan'ı andıran beyaz davlumbazlarla yüzlerini gizledikleri belirtiliyor.

Çeviri: Detay Gazetesi

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