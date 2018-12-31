Yabancılara karşı saldırılar devam ediyor: Bu defa Hindistanlı çalışana saldırdılar

İki hafta önce Afrikalı bir gence penseli saldırıdan sonra bu kez Hindistanlı paket servis çalışanına saldırı gerçekleşti

Hindistanlı teslimatçı, Limasolda üç kukuletalı adam tarafından saldırıya uğrayıp soyulduğunu söyledi.

Polis raporlara göre, Hindistan vatandaşı 28 yaşındaki bir erkek, Pazar akşamı Neapolis bölgesindeki yiyecek dağıtımı yaparken fiziksel saldırıya uğradı. Olay, akşam 7:30 civarında gerçekleşirken, paket servisi yapan Hindistanlı adama yüzleri örtülmüş 3 kişi saldırdı.

Üç saldırgan, teslimat görevlisinin anahtarlarını ve içinde 318 € nakit para olan seyahat çantasını gasp etti.

2 hafta önce Afrikalı bir gence Larnaka'da taksiden indiği sırada 3 kişi saldırmış ve pense ile dişlerini sökmüştü.