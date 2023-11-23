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Yabancılara mal satışı... Oğuz: İki yasa tasarısı hazırlanıyor

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İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, yabancıların mal alımı ve emlakçılarla ilgili iki yasa tasarısının hazırlanmakta olduğunu belirtti.
Yabancılara mal satışı... Oğuz: İki yasa tasarısı hazırlanıyor

Ülkenin geleceğini düşünmek zorunda olduklarını söyleyen Oğuz, yabancıların mal alımı ile ilgili belli kısıtlamalara gidileceğini kaydetti.

Oğuz, sözleşmelerin sayılarının son 5 yılda arttığını, yabancılara mal izni için yaklaşık 14 bin Bakanlar Kurulu kararı çıktığını dile getirerek, yaklaşık beş binin koçana gittiğini söyledi.

Bakanlar Kurulu’ndan geçip koçana gitmeme noktasında sorun olduğunu yasa tasarısında koçana gitmeyenlerle ilgili iptal kararı alınacağını, yabancılar ve yabancı şirketlerle ilgili de kurallar geleceğini belirten Oğuz, yabancıların yap-sat konusunda faaliyetine yasak geleceğini kaydetti.

Oğuz, sözleşmelerle ilgili güvenlik sorunu da bulunduğunu, kime satıldığıyla ilgili sorun olduğunu, düzenlemelerin içinde bunun da yer alacağını ifade etti.

Çok sayıda mal alındığıyla ilgili duyumların olduğunu dile getiren Oğuz, bunun da düzenleneceğini kaydetti.

Oğuz, izinsiz ikametle ilgili sorunlar bulunduğunu, insan hakları çerçevesinde yargılanma hakları bulunduğunu bu prosedürün hızlanması için çalışmalar yapıldığını belirtti.

Nüfus sayımının yapılması gerektiğini dile getiren Oğuz, Mesarya’yada şirketlerin ilgisi olduğunu, tarım arazilerinin korunmasına yönelik ortak çalışma başlatıldığını, düzenlemeler yapılacağını söyledi.

Daha sonra CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, yeniden söz alarak, Emlakçılar Birliği Yasa Tasarısında emlakçılara lisans verme yetkisi verilmediğini söyleyerek, eleştirilerde bulundu.

Rantın yabancılar tarafından paylaşıldığını, ülkeye yararı olmadığını söyleyen Erhürman, öte yandan da hastane ve okul için kaynak bulunamadığını belirtti.

Erhürman, “Öyle bir noktaya geldik ki yoklaşıyoruz” dedi.

Bir soru üzerine, İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, ülkenin geleceğini düşünmek zorunda olduklarını, vatandaşlıklarda uygulanan prosedürün belli olduğunu, bilinmeyenleri bilinen hale getirmek için çalıştıklarını belirtti.

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