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Yabancılara mal satışı... Üstel: Telaş edilecek, yüksek rakamlar yoktur

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Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın TBMM'de yaptığı konuşmada, 'Gözümüz Kulağımız KKTC'dedir. Bakanlar Kurulu'ndadır' açıklamasına muhalefetin soruları üstüne, Meclis Genel Kurulu'nda yanıt verdi.
Yabancılara mal satışı... Üstel: Telaş edilecek, yüksek rakamlar yoktur

-CANLI AKTARIM / Pelin Yükselay

Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın TBMM'de yaptığı konuşmada, 'Gözümüz Kulağımız KKTC'dedir. Bakanlar Kurulu'ndadır' açıklamasına muhalefetin soruları üstüne, Meclis Genel Kurulu'nda yanıt verdi.


"Yabancıların mal alımı 2004 Annan Planı'ndan sonra süratli bir şekilde arttı" diyen Üstel, ardından bir durgunluk yaşandığını ve sektörün yeniden canlanması için hükümetlerin bir takım çalışmalar yaptıklarını anlattı. 


Üstel, sözlerine şöyle devam etti:
"CTP'de iktidara geldi ve bir ilki yaptı, yabancılara mal alımını 1'den 4'e çıkardı. O günden bugüne kadar geldi ve biz göreve geldiğimizde yasaya aykırı olmasına rağmen yabancılar tapuya gidip birden fazla da sözleşme yapılırdı. Ben İçişleri Bakanı iken genelge yaparak bunu kısıtlandırdım, 1'e indirdim. O günden bugüne geldi yabancıların mal alımında bir artma oldu. Tapu Dairelerimizde otomasyon gerçekleşmedi. Biz 2 sene var bununla uğraşıyoruz. Bugün siz gidin Tapu Dairesi'ne isteyin 2022'den gerisini defterde kayıtlıdır. Sizler de bu koltuklarda oturdunuz ama yapılmadı. Telaş edilecek, yüksek rakamlar yoktur. Ülke ekonomisinin çarkları bu müteahhitlerin yaptıkları işler sayesinde döner. Hepimizin eksiği var burada."

"Tapuda kaydı olmayan sözleşmeler de yeni yasa ile da kayıt altına alınacak"
Üstel, Hakan Fidan'ın açıklamasıyla ilgili de şunları söyledi:
"Sayın Hakan Fidan'ın yaptığı açıklama bütün yabancıların mal alırken Tapu Dairesi'nde bir tane kayıt hakkı var, ikincisi Bakanlar Kurulu'ndan geçer güvenlik soruşturması yapılır ve ondan sonra alır. Tüm bunları hukukçu arkadaşlarım bilir, nasıl yapıldığını. Tapuda kaydı olan sözleşmeler belli. Tapuda kaydı olmayan sözleşmeler de yeni yasa ile da kayıt altına alınacak. Hangi sene kaç ev satıldı, kaç sözleşme yapıldı, sektörlerle konuşarak çalışmalarımızı yapacayız. Savcılıktan görüş bekliyoruz. O görüşte gelince kamuoyu ile paylaşacağız"

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