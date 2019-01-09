Yabancılara mal satışları

Rum yönetiminin, yabancı yatırımcılara vatandaşlık vererek teşvik ettiği gayrı menkul piyasasına yabancı ilgisinin geçen yıl da devam ettiği, yapılan gayrı menkul satışlarının yarısında alıcıların yabancı olduğu haber verildi.

Rum yönetiminin, yabancı yatırımcılara vatandaşlık vererek teşvik ettiği gayrı menkul piyasasına yabancı ilgisinin geçen yıl da devam ettiği, yapılan gayrı menkul satışlarının yarısında alıcıların yabancı olduğu haber verildi.

Politis’in Rum Tapu ve Kadastro Dairesi’nin açıkladığı 2018 yılı verilerine dayandırdığı habere göre, Güney Kıbrıs genelinde toplam 9 bin 242 gayrı menkul satış anlaşması yapıldı; bunlardan 4 bin 367’si yabancı alıcılara yapılan satışlarla ilgili. Yabancı alıcılar, gayrı menkul alıcılarının yüzde 47,2’sini oluşturuyor.

Yabancılarla yapılan toplam 4 bin 367 satış anlaşmasının 2 bin 929’unun alıcı tarafı, AB dışındaki ülkelerden kişiler. Bin 428 satış anlaşması ise AB ülkelerinden kişilerle yapıldı.