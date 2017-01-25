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“Yabancılara verilen vatandaşlıklar sayesinde devletin kasasına 3,3 milyar Euro aktı”

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“Yabancılara verilen vatandaşlıklar sayesinde devletin kasasına 3,3 milyar Euro aktı”
Rum İçişleri Bakanı Sokratis Hasikos, yabancı yatırımcılara verilen vatandaşlıklar sayesinde, bugüne kadar devletin kasasına 3,3 milyar Euro aktığını açıkladı.

Alithia gazetesi, Hasikos’un Güney Lefkoşa’da düzenlenen turizm fuarında yaptığı konuşmada, Rum Hükümeti’nin yabancı yatırımlar konusunda izlediği yenilikçi stratejinin, sermaye akışı sağladığını ve ekonominin düzelmesine büyük katkı yaptığını söylediğini aktardı.

Habere göre Hasikos, konuşmasında Rum İçişleri Bakanlığı’nın icraatları ve bundan sonraki hedefleriyle ilgili bilgiler de verdi.

Politis gazetesine göre ise Hasikos, Rum Hükümeti’nin turizm sektöründeki kalkınmaya da katkıda bulunduğunu kaydederek, bu sektöre yapılacak yeni yatırımlardan bahsetti.

TURİST SAYISI

Gazetenin bir diğer haberinde de, Güney Kıbrıs otellerinde geceleyen turist sayısında rekor kırıldığı bildirildi.

Haberde, Güney Kıbrıs’taki otellerde, 2016 yılında, 14,8 milyon turistin gecelediği ve bu rakamın 14 milyonunu, yabancı turistlerin oluşturduğu belirtildi.

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