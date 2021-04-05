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Yabancıların çalışma izinlerini düzenleyen tüzükte değişiklik

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Yabancıların çalışma izinlerini düzenleyen tüzükte değişiklik yapılarak, ülkedeki yabancı uyruklu çalışanların, 30 Haziran’a kadar ön izinden muaf işlemlerini yaptırabilmelerine olanak sağlandı.
Yabancıların çalışma izinlerini düzenleyen tüzükte değişiklik

Yabancıların çalışma izinlerini düzenleyen tüzükte değişiklik yapılarak, ülkedeki yabancı uyruklu çalışanların, 30 Haziran’a kadar ön izinden muaf işlemlerini yaptırabilmelerine olanak sağlandı.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren “Yabancıların Çalışma İzinleri (Değişiklik) Tüzüğü” ile esas tüzüğün 30’uncu maddesi değiştirildi.

Yapılan değişiklik şöyle:

“Covid 19 pandemisi nedeniyle 14 Mart 2020 tarihinde sınır kapılarının kapanması ve ülkeye giriş çıkışın sınırlandırılması sebebiyle ülkeye giriş yapıp ülke içinde bulunan ve yurt dışına çıkış yapamayan,

(A) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde ikamet izni ile kalan ancak Esas Tüzüğün 30'uncu maddesinin (1), (2) ve (5)'inci fıkraları kapsamı dışında olan kişilerin,

(B) Son işyerinde 6 aydan az çalışmış olup, çalışma izni iptal edilen ve iptal tarihinden sonraki 40 günlük yasal süresi 14 Mart 2020 veya soması bir tarihte bitmiş olan kişilerin,

(C) Öğrenci Muhaceret İzni olup okuldan mezun olan ve/veya okulla ilişkisini kesen ve kestikten sonraki 60 günlük yasal süresi 14 Mart 2020 veya sonrası bir tarihte bitmiş olan kişilerin,

(D) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine turist vizesi ile giriş yapmış ve vize süresi bitiş tarihi 14 Mart 2020 veya sonrası bir tarihte bitmiş olan kişilerin Daireye müracaat ettiği tarih, işe başlama tarihi kabul edilerek 30 Haziran 2021 tarihine kadar ön izinden muaf işlemleri yapılabilir.”

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