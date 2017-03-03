Yabancıların gözüyle en konuksever beş ülke

Yurt dışında yaşayan insanlar arasında yapılan ankette, konukseverlik ve insan sıcaklığı bakımından liste başı olan beş ev sahibi ülke...

Yabancı bir ülkede yaşayanların oluşturduğu InterNations adlı sosyal kuruluş, her yıl bir anket yaparak üyelerinden o ülkede yaşamanın kolaylığı, ülke halkının sıcaklığı ve yardımseverliği gibi konularda puan vermelerini istiyor.

Bu yıl da 191 ülkedeki 14 bin kişiyle yapılan ankette en yüksek puan alan ülkeler belirlendi. İşte halkın cana yakınlığı ve yardımseverliği bakımından ilk beşe giren ülkeler…

Uganda

Bu Doğu Afrika ülkesi cana yakınlık bakımından en yüksek notu aldı. Uganda'da yaşayan hiçbir yabancı bu konuda olumsuz puan vermedi.

Uganda, her milletten insanı misafirperver karşılamasıyla biliniyor. Dört mevsim yazı, muhteşem bir doğası var.

Hükümet istikrarsızlığı, trafik, eski araç kullanımından kaynaklı kirlilik, altyapı sorunları gibi sorunları olsa da, burada yaşayan yabancıların çoğu ülkeyi çok seviyor ve daha uzun süreli kalmak için iş sözleşmelerini uzatmak, hatta tamamen buraya yerleşmek istiyor.

Yabancılar daha çok İngilizcenin yaygın konuşulduğu, uluslararası restoranlara sahip Kampala'da yaşıyor. Mahalleler arasında yerli veya yabancı ağırlıklı bir ayrım bulunmuyor.

Gıda ve işgücü ucuz olduğundan yabancılar yüksek bir yaşam standardı sürdürebiliyor.

Kosta Rika

Bu Orta Amerika ülkesinde yaşayan 10 yabancıdan dokuzu halkın cana yakınlığından memnuniyetini dile getirirken sekizi de yabancılık hissine kapılmadığını söylüyor.

Bu ülke hayat felsefesi "doyasıya yaşam" anlayışıyla ifade ediliyor. Bazıları ülkede eşitlik ve şeffaflığın sürdürülmesinde sosyalist hükümetin rolüne dikkat çekiyor.

Burada İngilizce yaygın konuşulsa da İspanyolca öğrenmek yerli halkla ilişki kurmayı kolaylaştıracaktır.

Kosta Rika, kültürünü anlamaya ve uygulamaya çalışanlara kucak açan bir ülke olarak görülüyor.

Buradaki emekli yabancılar sahilde, çalışanlar ise iç bölgelerdeki San Jose yakınlarında yaşamayı tercih ediyor. Son 10 yılda ülkede hayat pahalılığının arttığı söyleniyor.

Kolombiya

Birçok yabancı Güney Amerika'daki bu ülkeyi kendi ülkesi gibi benimsemiş görünüyor. Ülkede yaşayan yabancı sayısı az olduğundan yerliler onlara turist gözüyle bakıyor ve sürekli memnun etmeye çalışıyor.

Ülkenin ikinci büyük kenti Medellin'de yaşayan ve daha önce 40 ülke gezmiş olan William Duran, yabancılara hem aşinalık hem yenilik duygusunu dengeli bir şekilde birlikte hissettiren daha iyi bir ülke olmadığını söylüyor. Kolombiyalıların ne kadar şen ve yardımsever olduğunu anlatıyor.

Ülkede çalışan yabancıların çoğu 8 milyon nüfuslu başkent Bogota'da yaşıyor. Trafik sorunundan dolayı işyerine yakın bir ev tutma tavsiyesi burada sık duyuluyor.

Kolombiya'da gıda ve hizmetleri oldukça ucuza almak mümkün. Yabancıların çoğu evine birkaç yardımcı alabiliyor. Fakat onların kazançları fazla olduğu için elektrik, su gibi hizmetler için daha fazla vergi ödüyor.

Umman

Dünyanın en güneşli ülkelerinden biri olan Umman'da halk yabancılara karşı misafirperverliğiyle tanınıyor.

Kimileri ihtiyacı olana yardım etme, yabancılara kapısını açıp yedirip içirme geleneğini İslami inanca bağlıyor.

Burada ev dışında yaşam, kamp, macera sporları gözdedir. Pahalılık artmakla beraber, son araştırmalar Umman'ı Orta Doğu'nun ekonomik bakımdan en uygun ülkeleri arasında gösteriyor.

Filipinler

Bu adalar ülkesi birçok şirketin şube açtığı ve dünyanın her tarafından yabancıları çeken bir yer haline geldi. Bugün 159 ülke vatandaşı ülkeye vizesiz girebiliyor.

Yerli halk çok misafirperver ve partilere, festivallere gitmeyi, hatta sadece dışarı çıkmayı çok seviyor.

Turizm bakanlığı "Filipinler'de her şey daha eğlenceli" deyişini slogan olarak kullanıyor.

Çoğu yabancı Manila'da çalışıyor olsa da deniz kenarında oturmayı tercih ediyor. Şehrin güneyindeki Tagatay bu bakımdan popüler.

Filipinler 7100 adadan oluşuyor. Yabancılar buradaki tropik yaşam tarzını çok seviyor.