Yabanı yok ediyoruz

Bilinçsizlik, yetersiz eğitim. Denetimsizlik ve insanların öldürüp yok etme hırsı yabanının yok olmasına neden oluyor.

Taner ULUTAŞ

Av mevsiminin başlaması sonrasında öldürülen keklik ve yaban kuşlarını kendilerine övünme payı olarak gören bazı avcıların öldürdükleri onlarca yaban hayvanlarının fotoğraflarını sosyal medyada paylaşımlarının yanısıra, havaların ısınması ile birlikte uyanmaya başlayan yılanların da öldürülmeye başlandığı gözlemlendi.

Havaların ısınması sonrasında kış uykusundan uyanan ve ısınmak için araziye çıkan zehirli yılanların yanısıradoğaya faydası olan Karayılan gibi zehirsiz yılanların da öldürülmesi sosyal medyada vatandaşların tepkisine neden oldu.

Fare gibi zararlı hayvanları avlayarak bir anlamda doğada denge unsuru olan Kara yılanların öldürülmemesi gerektiğine vurgu yapılırken, geçtiğimiz gün hatırı sayılır bir rakamda kara yılan öldürüldüğüne vurgu yapıldı.

Öldürülen bir kara yılanın fotoğrafının yayınlandığı geçen günkü Sosyal medyadaki paylaşımda vatandaşlar sert tepki gösterirken, yapılan yorumlarda o gün içinde hatırı sayılır bir rakamda kara yılanların öldürüldüğü belirtildi. Kara yılanların yaban yaşamı için çok gerekli olduğuna da vurgu yapılırken, vatandaşların bu konuda oto kontrol yapmaları ve buna imkan vermemeleri gerektiği belirtildi.