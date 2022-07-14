Yağ yakımını hızlandırıyor

Günümüzün en çok konuşulan diyeti Intermittent fasting, yediklerinizi değil, yemek yeme zaman aralığını değiştiriyor.Peki aralıklı oruç diyeti nasıl uygulanır? İşte detaylar...

Aralıklı oruç yani Intermittent fasting diyeti son zamanların en popüler beslenme şekli...

Aralık oruç, sık sık ara öğün yapılmasının aksine aç kalarak zayıflanıldığını savunan bir beslenme tarzıdır.

Intermittent fasting nasıl yapılır?

Intermittent Fasting birçok farklı şekilde yapılabilse de genel olarak tercih edilen iki tipi mevcuttur.

Bunlar; 5:2 Diyeti ve 8 Saat Diyeti’dir.

5:2 Diyeti: Kişilere bir hafta içinde 1-2 kilo yağ yakımı vaat eden 5:2 diyeti gazeteci ve doktor Michael Mosley tarafından geliştirilmiştir.

Program yapıldığı haftanın 5 günü boyunca kişinin aldığı kadar kaloriyi yakmasını, kalan iki gün ise erkeklerin 600 kadınların 500 kalori almasını hedeflemektedir.

Haftanın iki günü programı uygulayan kişi tarafından seçilse de genellikle haftanın 3. ve 5. günleri seçilmektedir.

8 Saat Diyeti: 8 Saat Diyeti, gün içinde kişinin yediği sürenin yemediği süreden az olmasını hedefleyen bir programdır.

Belirli pencereler oluşturularak kişi uzun saat aralıklarında aç bırakılmaktadır.

Genel olarak tercih edilen pencereler;

07.00-11.00 arası: Aç Kalma

11.00-12.00 arası: Egzersiz Vakti

12.00-18.00 arası: Yemek Vakti

18.00-23.00 arası: Aç Kalma

Kimler Aralıklı Oruç (Intermittent Fasting) Diyeti Yapmamalıdır?

Şeker hastalığı/diyabeti, kan şekeri ile ilgili problemi, düşük tansiyonu, yeme bozukluğu olanlar ve Beden Kitle İndeksi (BKİ) 18.5 ve altında olanlar aralıklı oruç diyeti yapmamalıdır.

Ayrıca sporcular ya da yoğun egzersiz yapanların, düzenli ilaç kullananların, hamilelerin, emziren annelerin, ergenlerin ve hamile kalmaya çalışan kadınların aralıklı oruç diyetini uygulamaları sakıncalıdır.