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Yağ yaktırıp tok tutan 7 gıda

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Yağ yaktırıp tok tutan 7 gıda
Yağ yakmayı kolaylaştırıp, tokluk hissi veren ve metabolizmayı hızlandıran yiyecekler… Sakın onları mutfağınızdan eksik etmeyin…

İşte karşınızda her yerde bulabileceğiniz o mucizevi 7 gıda ürünü:

1 – Kırmızı biber

Acı sevenler, sevmeyenlere göre daha şanslıdır, çünkü kırmızı biberin içindeki kapsaisin maddesi metabolizmayı hızlandırırken, vücut ısısını yükselterek enerji harcamanızı sağlar. Eğer midenizde bir sorun yoksa yemeklere rahatlıkla kırmızı biber ekleyebilirsiniz.

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2 – Yeşil çay

Yeşil çay, yağ yakmayı ve metabolizmayı hızlandırır. Yapılan araştırmalar günde 1 fincan yeşil çay içenlerin içmeyenlere göre yüzde 45 daha yavaş kilo aldığını gösteriyor. Yeşil çayın kekremsi tadını sevmeyenler içine çubuk tarçın koyup o şekilde tüketebilirler.

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3 – Su

Su, oksijenden sonra en önemli ihtiyacımızdır. Vücudun yüzde 65'i, kanın yüzde 92'si, beynin ve kasların ise yüzde 75'i sudan oluşur. Hücrelerin yaşamsal faaliyetleri, vücut fonksiyonlarının yerine getirilmesi, su dengesinin korunması ile mümkündür. Dolaşımı hızlandıran su, yağ yakmayı da hızlandırır. Bu yüzden zayıflama sürecinde günde en az 2.5litre su içilmelidir.

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4 – Yumurta

Anne sütünden sonra en kaliteli proteini içeren yumurta, daha tok kalmanızı sağlar. Öncelikle vücudunuz proteinli yiyecekleri parçalamak için daha fazla enerji kullanır. Ayrıca protein kas kütlenizi tutmaya yardımcı olur, kaslarınız yağdan fazla kalori yakar. Her gün kahvaltıda yumurta yemek gün içinde alınan kaloriyi azaltır.

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5 – Yulaf kepeği

Yulaf kepeği, tok tutan besinlerin başında gelir. Hem glisemik indeksi düşük, hem de şeker metabolizmasının dostudur.  Kan şekerini çok yavaş yükselttiği için ani iştah ataklarını önler ve geç acıkmanızı sağlar. Bağırsakların çalışmasını hızlandırdığı için özellikle kabızlık sorunu çekenlere her gün mutlaka öneririm.

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6 – Sütlü kahve

Tok tutan besinlerden biri de sütlü kahvedir. Kahve içerken süt tozu yerine her zaman sütün kendisini kullanmalısınız. Tercihen günlük süt en faydalısıdır. Sütlü kahveyi özellikle ikindi ara öğününde yanında ceviz, badem veya fındık ile tüketirseniz, akşam yemeğine saldırmanızı önleyecek, kan şekerinizi dengeleyecek, sizi tok tutacaktır.

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7 – Yeşil kabak – Bal kabağı

Her iki kabak türü de, lif açısından çok zengindir ve bağırsakları çalıştırır. Potasyum, fosfor, kalsiyum ve demir açısından zengin olan yeşil kabağı, salatalarınıza rendeleyip koyabilirsiniz. Lif zengini olan bal kabağı da çok iyi karoten, magnezyum, C ve E vitamini kaynağıdır. Kalorisi de oldukça düşüktür. Bal kabağını şeker ilave etmeden direk suda haşlayıp tarçın ilave ederek tüketebilirsiniz.

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