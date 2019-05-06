  • BIST 92.714
  • Altın 247,139
  • Dolar 6,0064
  • Euro 6,7226
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKASağlık Bakanlığı bromat miktarları uygun çıkan su markalarını açıkladı

Yaga, Türkiye İnovasyon Haftası’nda KKTC’yi temsil etti

» »
Kıbrıs Türk Yatırım Geliştirme Ajansı (YAGA) 3-4 Mayıs tarihlerinde T.C Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin davetlisi olarak İstanbul’da yedincisi düzenlenen Türkiye İnovasyon Haftası’nda KKTC’yi temsil etti.
Yaga, Türkiye İnovasyon Haftası’nda KKTC’yi temsil etti

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden verilen bilgiye göre, 2012 yılından itibaren TC Ticaret Bakanlığı koordinasyonuyla Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından düzenlenen Türkiye İnovasyon Haftası; TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TC Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, T.C. Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, Estonya Eski Devlet Başkanı Toomas Hendrik Ilves, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı ve üyeleri, TC Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı, TC Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı katılımları ile Shazam Kurucu Ortağı başta olmak üzere uluslararası başarılı girişimcilerin katılımıyla gerçekleşti. 

Konuşmalarda inovasyon ve bilişim alanındaki ekonomik katma değere vurgu yapılırken, kamunun en üst düzey temsilcilerine kadar inovasyona dokunan tüm paydaşları bir araya getirdi. 

54 panelist ile 26 girişimcinin tecrübelerini paylaştığı ve birçok firmanın stant açtığı etkinlikte kamu kurum ve kuruluşları ile uluslararası firma yöneticilerinin yanında YAGA da katılım gösterdi. 

Türkiye Ticaret Bakanlığı tarafından davet edilen YAGA ‘nın standı  organizasyonda yoğun ilgi gördü. Organizasyon yaklaşık 75 bin kişi tarafından ziyaret edildi.

Stant özellikle bilişim ve inovasyon alanında KKTC‘de şube açmak isteyenler ile kurulacak teknoparklar konusunda bilgi almak isteyen yatırımcıların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Ayrıca YAGA tarafından stantlar ziyaret edilerek yeni girişimciler ile temaslar gerçekleştirildi. Tüm bilişim ve inovasyon alanında paydaşların bir arada olduğu etkinlikte KKTC’de 21 Haziran tarihinde yapılması planlanan inovasyon ve bilişim temalı III. KOBİ Zirvesi ile ilgili temaslarda bulunuldu. 

Zirve öncesi tüm paydaşlarla KKTC’de yapılabilecek bilişim alanındaki iş birliklerine yönelik projeler geliştirildi. 

YAGA Direktörü Ebru Kaptan Sertoğlu ve heyeti iki gün boyunca gerçekleşen etkinlik kapsamında inovasyonun ve bilişimin çok yönlü ele alındığı konferans ve panellere de katılım gerçekleştirerek Ada’ya döndü.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tatar: “Denktaş’la ilgili iddialar soruşturulmaldır”06 Mayıs 2019 Pazartesi 16:51
  • Erhürman: “Enterkonnekte sistemde fizibiliteyi daha ucuz ve temiz enerji çin istiyoruz.”06 Mayıs 2019 Pazartesi 16:41
  • Bu bölgelerde bugün 7 saat elektrik kesintisi yaşanacak06 Mayıs 2019 Pazartesi 16:38
  • BKP’den Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ın Ölüm Yıldönümü mesajı06 Mayıs 2019 Pazartesi 16:35
  • Sevgül Uludağ ‘Basın Özgürlüğü Günü’ etkinliklerinde konuşacak06 Mayıs 2019 Pazartesi 16:33
  • Sağanak yağmur geliyor!06 Mayıs 2019 Pazartesi 16:14
  • Lefkoşa’da tarihi eser hırsızlığı: Cami imamı da tutuklandı06 Mayıs 2019 Pazartesi 15:59
  • Hak-Sen: Hükümet protokolün içeriği hakkında kamuoyuna açıklama yapmalı06 Mayıs 2019 Pazartesi 15:55
  • Serdar Denktaş'tan önemli açıklama06 Mayıs 2019 Pazartesi 15:46
  • SOS Çocukköyü Derneği Çocuk Şenliği ve Kermesi yapıldı.06 Mayıs 2019 Pazartesi 15:44
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti