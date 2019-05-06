Yaga, Türkiye İnovasyon Haftası’nda KKTC’yi temsil etti

Kıbrıs Türk Yatırım Geliştirme Ajansı (YAGA) 3-4 Mayıs tarihlerinde T.C Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin davetlisi olarak İstanbul’da yedincisi düzenlenen Türkiye İnovasyon Haftası’nda KKTC’yi temsil etti.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden verilen bilgiye göre, 2012 yılından itibaren TC Ticaret Bakanlığı koordinasyonuyla Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından düzenlenen Türkiye İnovasyon Haftası; TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TC Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, T.C. Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, Estonya Eski Devlet Başkanı Toomas Hendrik Ilves, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı ve üyeleri, TC Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı, TC Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı katılımları ile Shazam Kurucu Ortağı başta olmak üzere uluslararası başarılı girişimcilerin katılımıyla gerçekleşti.

Konuşmalarda inovasyon ve bilişim alanındaki ekonomik katma değere vurgu yapılırken, kamunun en üst düzey temsilcilerine kadar inovasyona dokunan tüm paydaşları bir araya getirdi.

54 panelist ile 26 girişimcinin tecrübelerini paylaştığı ve birçok firmanın stant açtığı etkinlikte kamu kurum ve kuruluşları ile uluslararası firma yöneticilerinin yanında YAGA da katılım gösterdi.

Türkiye Ticaret Bakanlığı tarafından davet edilen YAGA ‘nın standı organizasyonda yoğun ilgi gördü. Organizasyon yaklaşık 75 bin kişi tarafından ziyaret edildi.

Stant özellikle bilişim ve inovasyon alanında KKTC‘de şube açmak isteyenler ile kurulacak teknoparklar konusunda bilgi almak isteyen yatırımcıların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Ayrıca YAGA tarafından stantlar ziyaret edilerek yeni girişimciler ile temaslar gerçekleştirildi. Tüm bilişim ve inovasyon alanında paydaşların bir arada olduğu etkinlikte KKTC’de 21 Haziran tarihinde yapılması planlanan inovasyon ve bilişim temalı III. KOBİ Zirvesi ile ilgili temaslarda bulunuldu.

Zirve öncesi tüm paydaşlarla KKTC’de yapılabilecek bilişim alanındaki iş birliklerine yönelik projeler geliştirildi.

YAGA Direktörü Ebru Kaptan Sertoğlu ve heyeti iki gün boyunca gerçekleşen etkinlik kapsamında inovasyonun ve bilişimin çok yönlü ele alındığı konferans ve panellere de katılım gerçekleştirerek Ada’ya döndü.