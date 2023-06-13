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Yağış uyarısı hem de kuvvetli!

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Bugün ve yarın gök gürültülü sağanak bekleniyor
Yağış uyarısı hem de kuvvetli!

Meteoroloji Dairesi, bugün saat 12.00 - 18.00 arasında yer yer kuvvetli yağış beklendiğini duyururken, bugün ve 14 Haziran Çarşamba günü gök gürültülü sağanak beklendiğini de açıkladı.

Meteoroloji Dairesi, 13 – 19 Haziran tarihlerini kapsayan hava tahmin raporunu açıkladı.

Hava bugün ve yarın ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı diğer günlerde açık ve az bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı, genellikle iç kesimlerde 31 - 34 derece,  sahillerde 27 - 30 derece dolaylarında  seyredecek.

Rüzgar, genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette yağış anında yer yer kuvvetli olarak esecek.

BUGÜN YER YER KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR

Meteoroloji Dairesi'nden yapılan yazılı açıklamada, bugün saat 12.00 - 18.00 arasında yer yer kuvvetli yağış beklendiği belirtildi.

Meteoroloji Dairesi, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yetkililer ve vatandaşların dikkatli olması konusunda çağrı yaptı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

“Yapılan son meteorolojik değerlendirme ve analizler sonucunda, bölgemizde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yer yer kuvvetli (21-50 Kg/M²) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (Sel, Taşkın, Dolu Yağışı, Yıldırım Düşmesi, Yağış Anında Kuvvetli Rüzgar Vb.) yetkililerin ve vatandaşların tedbirli olmaları tavsiye edilir.”

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