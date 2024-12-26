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Yağış ve rüzgar uyarısı

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Bugün öğlene kadar kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı
Yağış ve rüzgar uyarısı

Meteoroloji Dairesi bugün öğlene kadar yer yer kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısında bulundu.

Daireden yapılan açıklamada, saat 12:00’a kadar yer yer kuvvetli sağanak ve rüzgar beklendiği, tedbirli olunması gerektiği uyarısı yapıldı.

Yer yer metrekareye 21-50 kilogram yağış beklendiği, rüzgarın hızının ise saatte 39-49 kilometre, zaman zaman 62-74 kilometreye çıkabileceği belirtildi.

Yaşanabilecek sel, taşkın, dolu yağışı, yıldırım düşmesi gibi olaylara karşı tedbir alınması tavsiye edildi.

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