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Yağışlar Girne'yi vurdu!

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Girne’de etkili olan sağanak yağmur, birçok noktada su birikintisi ve taşkına yol açtı, bazı noktalarda ise sele dönüştü.
Yağışlar Girne'yi vurdu!

Girne’de etkili olan sağanak yağmur, birçok noktada su birikintisi ve taşkına yol açtı, bazı noktalarda ise sele dönüştü.

Kısa sürede etkili olan yağış, özellikle ‘Ordu Pazarı’ bölgesinde sele dönüştü, suyun denize doğru hızla aktığı belirtildi.

Girne Belediyesi Başkanı Nidai Güngördü:

“Ekiplerimiz bölgeleri gezerek müdahale ediyor”

Yaşanan su baskınları ardından YENİDÜZEN’e açıklamada bulunan Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, sadece bazı bölgelerde taşkınların yaşandığını, belediye ekiplerinin bölgeleri gezerek müdahalede bulunduklarını söyledi.

Güngördü, “Yaşanan ciddi bir sorun bilgimize gelmedi. Su baskınları için ekiplerimiz bölgeleri gezerek müdahalede bulunuyor. Bazı lağımların içindeki atıklardan dolayı tıkandığı için su taşkınları yaşandı. Bir evin bahçesine zarar geldiği için bizi aradılar. Ekiplerimiz şu anda dışarıda her yeri geziyor” şeklinde konuştu.

 

 

Girne Kaymakamı Güneş:

“Ordu Pazarı bölgesinde yoğun su akışı var”

Kısa süreli yağışın ardından Girne’de bazı bölgelerde sıkıntı yaşandığını ifade eden Girne Kaymakamı Sinan Güneş, Ordu Pazarı bölgesinde denize doğru yoğun bir su akşının meydana geldiğini ifade etti. Güneş, “Kısa süreli şiddetli bir yağış oldu, özellikle Girne merkezde birtakım birikmeler olmuş, ben de bölgeye doğru gidiyorum. Bunun dışında sıkıntılı durum bize ulaşmadı. Herhangi bir hasar olup olmadığını henüz bilmiyorum, olay yerine gidiyorum. Yağış şu an durdu.” dedi.

 

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