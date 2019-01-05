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Yağışlar sürecek

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Yağışlar sürecek
Yağışlar sürecek

Yağışlı ve soğuk hava etkisini sürdürecek. Yağışlar, Çarşamba gününe kadar devam edecek.Yarın ise rüzgar kuvvetli ve fırtınamsı esecek.
Ülke genelindeki hava sıcaklığı 4 derece düşecek.

Meteoroloji Dairesi’nin hava tahmin raporuna göre, 5–11 Ocak tarihleri arasında bölge genellikle alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava Çarşamba gününe kadar sağanak yağmurlu, Pazartesi gök gürültülü sağanak yağmurlu, diğer günler parçalı bulutlu geçecek.

En yüksek hava sıcaklığı, yarın iç kesimlerde ve sahillerde 14 – 17 derece, diğer günlerde ise 10– 13 derece dolaylarında seyredecek. Hava sıcaklığı yarından sonra 4 derece düşecek.

Rüzgar, güney ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli, yarın ise kuvvetli, zaman zaman fırtınamsı esecek.

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