Yağışlardan dolayı trafiğe kapalı yollar var

Meteoroloji Dairesi'nin hava tahmin raporu doğrultusunda bu akşam saat 20:00'den itibaren kuvvetli, yer yer cok kuvvetli sağanak yagış beklendiği yönündeki açıklamasının ardınan bazı önlemler alındı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, halen inşa halinde olan ve yol yapım çalışmaları süren Değirmenlik- Çatalköy yolunun (Dağyolu), bu gece 22:00 ile yarın sabah 07:00 saatleri arasında trafik ve yol güvenliği açısından tedbir amaçlı çift yönlü olarak trafiğe kapatılacağını duyurdu.