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Yağışlardan dolayı trafiğe kapalı yollar var

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Değirmenlik-Çatalköy (Dağyolu) 22:00-07:00 Arası Kapalı Olacak
Yağışlardan dolayı trafiğe kapalı yollar var

Meteoroloji Dairesi'nin hava tahmin raporu doğrultusunda bu akşam saat 20:00'den itibaren kuvvetli, yer yer cok kuvvetli sağanak yagış beklendiği  yönündeki açıklamasının ardınan bazı önlemler alındı. 

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı,  halen inşa halinde olan ve yol yapım çalışmaları süren Değirmenlik- Çatalköy yolunun (Dağyolu), bu gece 22:00 ile yarın sabah 07:00 saatleri arasında trafik ve yol güvenliği açısından tedbir amaçlı çift yönlü olarak trafiğe kapatılacağını duyurdu. 

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