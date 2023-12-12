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Yağışlı hava bugün de etkili olacak

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Meteoroloji Dairesi, havanın yarın öğleye kadar yağışlı olacağını açıkladı. Hava sıcaklığının ise iç kesimlerde ve sahillerde 19-22 derece dolaylarında seyretmesi bekleniyor.
Yağışlı hava bugün de etkili olacak

Meteoroloji Dairesi, 12-18 Aralık tarihlerini kapsayan hava tahmin raporunu açıkladı.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, bölge, alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak. En yüksek hava sıcaklığı ise iç kesimlerde ve sahillerde 19-22 derece dolaylarında seyredecek.

Havanın bugün parçalı çok bulutlu, yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak; yarın parçalı bulutlu, doğu kesimler öğleye kadar sağanak yağmurlu; perşembe az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu; cuma parçalı çok bulutlu ve cumartesi, pazar ile pazartesi ise parçalı bulutlu geçmesi bekleniyor.

Bahse konu periyotta rüzgar, genellikle Kuzey ve Batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli esecek.

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