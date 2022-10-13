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Yağışlı hava bugünden itibaren etkili olacak; hava sıcaklığı da düşecek

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Bugün, yarın ve Pazar günlerinin parçalı zamanla çok bulutlu öğleden sonra yer yer sağanak yağmurlu olması bekleniyor
Yağışlı hava bugünden itibaren etkili olacak; hava sıcaklığı da düşecek

Yağışlı hava bugünden itibaren etkili olacak; hava sıcaklığı da düşecek. Meteoroloji Dairesi’nin 13-19 Ekim tarihlerini kapsayan tahmin raporuna göre, bölge genellikle alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak. Hava bugün az bulutlu zamanla parçalı bulutlu geçecek. Bugün, yarın ve Pazar günlerinin parçalı zamanla çok bulutlu öğleden sonra yer yer sağanak yağmurlu olması bekleniyor.

Pazartesi günü de parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı olacak. Salı ve Çarşamba günlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının periyodun ilk günlerinde iç kesimlerde ve sahillerde 28 – 31 ºC, diğer günlerde ise 24 – 27 ºC dolaylarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgar genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli esecek.

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