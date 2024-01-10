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Yağışlı hava cumartesi gününe kadar devam edecek

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Meteoroloji Dairesi, ülkede yer yer etkili olan yağışlı havanın cumartesi gününe kadar devam edeceğini belirtti.
Yağışlı hava cumartesi gününe kadar devam edecek

Meteoroloji Dairesi, ülkede yer yer etkili olan yağışlı havanın cumartesi gününe kadar devam edeceğini belirtti.

Dairenin bir haftalık tahminine göre, yarın, cuma ve cumartesi günleri zaman zaman sağanak bekleniyor. Daha sonraki günlerde yağmur öngörülmüyor.

Hava sıcaklığının iç kesimlerde ve sahillerde 16-19 derece dolaylarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgar genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli, Cuma günü fırtınamsı olarak esecek.

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