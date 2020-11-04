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Yağışlı hava devam edecek

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Yağışlı havanın hafta sonuna kadar sürmesi bekleniyor.
Yağışlı hava devam edecek

Yağışlı havanın hafta sonuna kadar sürmesi bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, önümüzdeki hafta serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak bölgede, en yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde ve sahillerde 23-26 ºC dolaylarında  seyredecek. Yarın doğu kesimler sağanak yağmurlu, cumartesi ise zamanla sağanak yağmurlu geçecek.

Rüzgarın genellikle Kuzey ve Batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli  esmesi bekleniyor.

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