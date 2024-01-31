Yağışlı hava etkisini sürdürüyor

Ülkede pazartesiden beri etkili olan yağışlı hava sürüyor. Meteoroloji Dairesi dün sabahtan bu yana en çok yağış alan bölgenin metrekareye 174 kg ile Geçitkale, 119 kg ile Koruçam olduğunu açıkladı. Meteoroloji Dairesi dün sabahtan bugün sabaha kadar yağışların yörelere göre dağılımını açıkladı. Buna göre yörelerin metrekareye kilogram olarak aldıkları yağış miktarları şöyle: Çamlıbel 66, Kozanköy 63, İskele 61, Alsancak 60, Devlet Üretme Çiftliği 57, Mallıdağ 53, Akdeniz 51, Girne ve Dipkarpaz 49, Yenierenköy 48 ve Karaoğlanoğlu 46 Açıklamada, diğer yörelerde ise 2 ile 45 kg arasında yağış kaydedildiği belirtildi.

Denizde fırtına uyarısında da bulunan Meteoroloji Dairesi, “Bölgemiz denizlerinden Taurus ve Crusade’de kuzey ve doğu yönlerden “8” kuvvetinde ve “fırtına” şeklinde esmekte olan rüzgarın bu gece yarısına kadar aynı şiddette esmesi bekleniyor” ikazı yaptı.

Su taşkınları nedeniyle bazı yollar halen trafiğe kapalı bulunuyor. Polis Basın Subaylığı sabah 07:30 itibarıyla 4 yolun halen kapalı olduğunu bildirdi. Muratağa-Sandallar ana yolu halen kapalı bulunuyor. Bu güzergahın alternatifi olarak ulaşım Alaniçi-Muratağa ana yolundan sağlanıyor. Girne ilçesinde, Geçitköy deresinin taşması nedeniyle, Çamlıbel-Girme ana yolu, Çamlıbel-Tepebaşı kavşağı ile Kayalar yolu kavşağı arasında trafik akışına kapalı bulunuyor. Kayalar-Sadrazamköy ana yolu da, yola toprak, çamurlu su ve akıllı taşların akması nedeniyle trafik akışına kapalı.. Gazimağusa ilçesinde, Atlılar-Yıldırım ana yolu yağmur suları nedeniyle kapatılırken, trafik akışı Akova-Yıldırım veya Alaniçi-Yıldırım ana yolundan sağlanıyor. Öte yandan Polis Basın Subaylığı’ndan elde ettiğimiz bilgiye göre Karşıkaya bölgesinde sel sularına kapıldığı belirtilen aracı arama çalışmaları sürüyor. Yoğun yağış nedeniyle dün akşam Geçitköy ve civarında meydana gelen sel de büyük zarara sebep oldu. Kayalar köyü kavşağı yakınlarında bulunan ve İngiliz villaları olarak bilinen bölgede çok sayıda evi su bastı ve park halinde bulunan iki araç sel suları ile birlikte sürüklendi. Kayalar Kavşağı-Geçitköy arasında kalan Girne-Güzelyurt ana yolunda büyük maddi hasar meydana gelirken elektrik hatlarında da hasar oluştu.

Karayolunda çökmeler meydana gelen bölgede birçok tarım aleti sel nedeniyle zarar görürken, Koruçam köyünde özellikle ana cadde üzerinde bulunan dükkan ve evleri su bastı.

Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı, ülke genelinde etkili olan şiddetli yağışlara bağlı olarak yaşanan olumsuzluklara müdahalelerle ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, Geçitköy yakınlarındaki Harmony sitesinde mahsur kalan vatandaşların ekipler tarafından tahliye edildiği belirtildi. Sel sularına kapılarak sürüklenen bir araç içerisinden çıkan vatandaş ise iş makinesi yardımıyla kurtarıldı.