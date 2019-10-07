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Yağışlı hava geliyor

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Meteoroloji Dairesi, bugün yer yer kısa süreli sağanak yağmur beklendiğini duyurdu.
Yağışlı hava geliyor

Meteoroloji Dairesi’nin 8 - 14 Ekim tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, bölge, periyodun ilk günü üst atmosferdeki serin ve nemli, diğer günlerde sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisinde kalacak.

Hava, yarın parçalı bulutlu, yer yer kısa süreli yağmurlu olacak.

Diğer günlerde hava genellikle açık ve az bulutlu geçecek. En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde ve sahillerde 31 - 34 derece dolaylarında olacak. 

Rüzgar, kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette esecek.

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