  • BIST 8026.6
  • Altın 1850.104
  • Dolar 28.8285
  • Euro 31.5358
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKAİsrail hükümeti, Hamas ile esir takası anlaşmasını ve geçici ateşkesi kabul etti

Yağışlı hava geliyor

» »
Meteoroloji Dairesi’nin 23- 29 Kasım hava tahmin raporuna göre, hafta sonu sağanak ve gök gürültülü sağanak, pazartesi yer yer sağanak bekleniyor.
Yağışlı hava geliyor

Bölge periyodun ilk günleri yüksek basınç sistemi ile serin ve nemli, diğer günlerde ise alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava bugün parçalı ve az bulutlu, cuma az bulutlu zamanla parçalı bulutlu, cumartesi parçalı çok bulutlu zamanla yağmurlu akşam saatleri sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu, pazar parçalı çok bulutlu yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu olacak.

Yağışlı hava pazartesi de sürecek. Hava pazartesi parçalı bulutlu yer yer sağanak yağmurlu, salı parçalı ve çok bulutlu, çarşamba parçalı ve çok bulutlu geçecek.

En yüksek hava sıcaklığı periyodun ilk günleri iç kesimlerde ve sahillerde 21 – 24 derece, diğer günlerde ise 17 – 20 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgâr periyodun ilk günleri kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli, diğer günlerde ise güney ve batı yönlerden kuvveti yer yer fırtınamsı esecek.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • UBP-CTP anlaştı Genel Kurul 12'de toplanacak23 Kasım 2023 Perşembe 08:55
  • KKTC'de sorunlar artıyor... Kaçak Emlakçı sorunu23 Kasım 2023 Perşembe 08:45
  • Meclis Genel Kurulu bugün toplanacak23 Kasım 2023 Perşembe 08:17
  • Türkiye Dışişleri Bakanlığı ve MİT’in, yabancıların KKTC’de mülk edinmelerini izlemeye aldığı öğrenildi23 Kasım 2023 Perşembe 08:09
  • 120 Euro'ya Güney Kıbrıs'a götürecekti...22 Kasım 2023 Çarşamba 16:20
  • Biri 3 bin 154 diğeri de 718 gündür ülkede kaçaktı...22 Kasım 2023 Çarşamba 16:06
  • 301 Promil alkollüydü... Yayaya çarptı, 41 metre sürükledi...22 Kasım 2023 Çarşamba 15:44
  • Eşini bayıltana kadar dövdü!22 Kasım 2023 Çarşamba 15:38
  • Eşini darp etmişti... 1 Yıl hapis yatacak...22 Kasım 2023 Çarşamba 15:37
  • Yağışlı hava geliyor...22 Kasım 2023 Çarşamba 15:11
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti